可愛親自招募讓喬治喊賣我！　PG滿意交易爽呼：要回家了

▲雷納德親自招募喬治攜手入快艇。(圖/翻攝自TNT Twitter)



記者顏如玉/綜合報導

今夏最大咖自由球員「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)6日確定加盟快艇,將與喬治(Paul George)夢幻合體,不過據知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,這筆交易並非雷霆主動,而是因為雷納德主動招募喬治一同到快艇,而讓喬治喊出「賣我」。

同樣來自洛杉磯的雷納德與喬治,先前就曾傳出想要一同作戰,雷納德認為喬治是能和他攜手奪冠的球員,因此主動招募喬治,而他也隨即聯繫雷霆提出交易,雷霆在別無選擇的情況下,只得同意這項要求,並試著從中獲得最大利益。

在快艇確定以4年1.42億簽下雷納德後,隨後又完成重量級交易,利用目前正訪台的加里納利(Danilo Gallinari)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)及未來選秀權,包括4支無保護首輪籤、1支受保護首輪籤與2個首輪互換權,交易換來超級球星喬治,新賽季「可愛+PG3」瞬間成為奪冠熱門,同時也是NBA最具話題性的焦點。

喬治曾表示,為家鄉打球是他的夢想,而被交易來到快艇後,友人在社交軟體中曬出喬治的反應,只見他歡樂大呼「我們要回家了!」,也顯見喬治對於這筆交易也相當滿意。

"We coming home."



Safe to say PG is excited about being traded to the Clippers. (via austinmcbroom/IG) pic.twitter.com/zVuugYEBmE