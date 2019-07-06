可愛親自招募讓喬治喊賣我！　PG滿意交易爽呼：要回家了

▲雷納德親自招募喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）



記者顏如玉／綜合報導

今夏最大咖自由球員「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)6日確定加盟快艇，將與喬治(Paul George)夢幻合體，不過據知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，這筆交易並非雷霆主動，而是因為雷納德主動招募喬治一同到快艇，而讓喬治喊出「賣我」。

同樣來自洛杉磯的雷納德與喬治，先前就曾傳出想要一同作戰，雷納德認為喬治是能和他攜手奪冠的球員，因此主動招募喬治，而他也隨即聯繫雷霆提出交易，雷霆在別無選擇的情況下，只得同意這項要求，並試著從中獲得最大利益。

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在快艇確定以4年1.42億簽下雷納德後，隨後又完成重量級交易，利用目前正訪台的加里納利(Danilo Gallinari)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)及未來選秀權，包括4支無保護首輪籤、1支受保護首輪籤與2個首輪互換權，交易換來超級球星喬治，新賽季「可愛+PG3」瞬間成為奪冠熱門，同時也是NBA最具話題性的焦點。

喬治曾表示，為家鄉打球是他的夢想，而被交易來到快艇後，友人在社交軟體中曬出喬治的反應，只見他歡樂大呼「我們要回家了！」，也顯見喬治對於這筆交易也相當滿意。