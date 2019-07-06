南加州6.9強震畫面晃到歪掉！　道奇教士球員反應淡定

▲南加州出現6.9強震，教士道奇球員反應冷靜。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇美國時間5日主場出戰教士隊，比賽進行到4局下，當地晚間20點20分發生規模6.9大地震，轉播畫面突然一陣大晃動，但劇烈晃動並沒有分散場上球員的注意力，投手仍把球給投出。

此戰4局下兩出局，教士先發投手洛爾（Eric Lauer）與赫南德茲（Enrique Hernandez）對決，洛爾在準備丟出第一球時，突然遭遇大地震，隨後又出現餘震，場邊球迷也一陣騷動。

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南加州日前發生25年來最強烈地震後，美國地質調查局（USGS）指出，美國時間5日再度發生6.9強震，原先規模測出為7.1，但隨後經過美國地質調查局下修至規模6.9。

先前4日強震發生在洛杉磯東北方約113英里處（約182公里），為10.7公里深的淺層地震。根據美聯社報導，未來幾天南加州地區將持續會有強烈餘震，可能也會影響大聯盟比賽。