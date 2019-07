南加州6.9強震畫面晃到歪掉！　道奇教士球員反應淡定

▲南加州出現6.9強震,教士道奇球員反應冷靜。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

道奇美國時間5日主場出戰教士隊,比賽進行到4局下,當地晚間20點20分發生規模6.9大地震,轉播畫面突然一陣大晃動,但劇烈晃動並沒有分散場上球員的注意力,投手仍把球給投出。

此戰4局下兩出局,教士先發投手洛爾(Eric Lauer)與赫南德茲(Enrique Hernandez)對決,洛爾在準備丟出第一球時,突然遭遇大地震,隨後又出現餘震,場邊球迷也一陣騷動。

7.1 magnitude #EarthquakeLA? Just roll with it. pic.twitter.com/biXRVo0CTs