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總仔昨天才為他飆罵　托瑞斯遞補明星賽寫洋基隊史

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▲托瑞斯（Gleyber Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

▲托瑞斯（Gleyber Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

昨天總教練布恩（Aaron Boone）才在為他打抱不平，5日洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）就收到好消息，由於光芒的洛伊（Brandon Lowe）受傷的關係，遞補入選美聯明星隊，成為洋基隊史第3位，23歲前入選複數次明星賽超新星。

大聯盟昨天宣布，拉史特拉（Tommy La Stella）、歐多利茲（Jake Odorizzi）、潘斯（Hunter Pence）受傷，聯盟宣布由洛伊、貝里歐斯（Jose Berrios）、柏賈爾茲（Xander Bogaerts）遞補，當時布恩就相當氣憤地向媒體表示，托瑞斯沒進明星賽根本是笑話。

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今天大聯盟馬上又給了托瑞斯一次機會，洛伊因為右脛骨傷勢進入傷兵名單，托瑞斯遞補入選美聯明星隊，加上去年新人年就入選全明星，以22歲為右204天的年紀，比肩曼托（Mickey Mantle）、迪馬喬（Joe DiMaggio），寫下隊史第3位23歲前就入選複數次全明星紀錄，同時也能補上去年因傷未在明星賽亮相的缺憾。

托瑞斯本季繳出.298/.365/.543打擊三圍，19轟、50打點的優異成績，這次與桑契斯（Gary Sanchez）、雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、查普曼（Aroldis Chapman）3位隊友一起前進下週克里夫蘭舉行的明星賽。

關鍵字： 洋基托瑞斯布恩明星賽
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