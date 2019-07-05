世大運／男子體操成隊奪銀牌　隊史首面團體獎牌

▲體操男子成隊獲得銀牌。（圖／大專體總提供）

記者林育正／綜合報導

台灣時間5日凌晨世大運進行男子體操成隊競賽，中華隊的李智凱、唐嘉鴻和徐秉謙合力拿下167.400分，排在日本之後奪下銀牌。這也是台灣參戰世大運以來，第1面體操成隊競賽獎牌。

中華隊先進行鞍馬項目，果第2個上場的徐秉謙一開始沒多久，手在進行部位變換時沒扶好失誤落馬，回到馬上後完成湯瑪仕前進與後退等動作拿下12.300分。接著「鞍馬王子」李智凱上陣，湯瑪仕三部未打滾等高難度動作完美執行，徹底展現衛冕氣勢15.15分。

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第2個進行的吊環徐秉謙表現回穩，每個動作穩穩，以較簡單的直體後空翻落地拿到13.050分。唐嘉鴻14.250分。接下來的跳馬唐嘉鴻不出賽，交給徐秉謙和李智凱搞定。

第4個項目進行的是雙槓，官方轉播鏡頭也轉到唐嘉鴻身上，穩健執行倒立、翻轉等動作，併用前空翻兩圈收尾實施分超過9分，拿到13.650分。徐秉謙的成套也非常穩定，後空翻兩圈落地12.850分。李智凱拿出全隊難度最高的5.8難度分，總分14.400分。

單槓唐嘉鴻拿下14.700分的高分，最後的地板徐秉謙完成前空翻兩圈、720轉體等動作12.800分；李智凱13.850分，總分167.400分排在172.850分，由世錦賽成隊銅牌成員萱和磨、谷川航以及谷川翔的日本之後；銅牌則是俄羅斯。