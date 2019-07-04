托瑞斯無緣遞補傷兵進明星賽　布恩：根本是笑話！

▲托瑞斯（Gleyber Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟日前宣布明星賽遞補名單，但卻不見托瑞斯（Gleyber Torres）名字，洋基總教練布恩（Aaron Boone）4日為子弟兵打抱不平，痛批這簡直是個笑話，可以滾蛋了！

「托瑞斯不是全明星？我覺得這名單根本就是個笑話，可以直接滾蛋了，」布恩4日接受《The Athletic》訪問時痛罵，「這實在是太可笑了，在我看來這不對啊！」

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托瑞斯去年升上大聯盟就入選全明星，今年各項數據全面進化，OPS+從.820進步到.907，上季整季繳出24轟，而今年明星賽前就累積19轟，但是在球迷票選方面未獲得青睞。垃史特拉（Tommy La Stella）、歐多利茲（Jake Odorizzi）、潘斯（Hunter Pence）受傷，聯盟宣布由洛伊（Brandon Lowe）、貝里歐斯（Jose Berrios）、柏賈爾茲（Xander Bogaerts）遞補，托瑞斯再次錯過明星賽機會，讓布恩忍不住發牢騷。

雖然托瑞斯無緣今年的明星賽，但洋基還桑契斯（Gary Sanchez）、雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、查普曼（Aroldis Chapman）3人入選，地主的印第安人則只有桑塔納（Carlos Santana）在先發票選出線，林德（Francisco Lindor）靠著替補入選。