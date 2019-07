貝爾開轟破普侯斯歷史紀錄　達比修有成悲情背景

▲貝爾(Josh Bell)從達比修有手中擊出陽春砲。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

剛入選生涯首次全明星的海盜重砲貝爾(Josh Bell),4日從達比修有手中擊出2支長打,其中包含一發陽春砲,目前累積聯盟最多80打點、59支長打,打破普侯斯(Albert Pujols)締造的國聯明星賽前最多長打歷史紀錄,幫助球隊6比5獵捕小熊。

貝爾4局擊出帶有打點二壘安,卡布雷拉(Melky Cabrera)隨後補上一發2分砲,海盜3比2逆轉戰局。5局小熊扳平比數後,貝爾6局再從達比修有手中擊出陽春砲超前,寫下屬於自己的歷史紀錄。海盜9局1分落後展開反攻,迪亞茲(Elias Diaz)靠著野選跑回追平分,迪克森(Corey Dickerson)再見高飛犧牲打,海盜6比5氣走小熊。

