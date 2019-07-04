貝爾開轟破普侯斯歷史紀錄　達比修有成悲情背景

▲貝爾（Josh Bell）從達比修有手中擊出陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

剛入選生涯首次全明星的海盜重砲貝爾（Josh Bell），4日從達比修有手中擊出2支長打，其中包含一發陽春砲，目前累積聯盟最多80打點、59支長打，打破普侯斯（Albert Pujols）締造的國聯明星賽前最多長打歷史紀錄，幫助球隊6比5獵捕小熊。

貝爾4局擊出帶有打點二壘安，卡布雷拉（Melky Cabrera）隨後補上一發2分砲，海盜3比2逆轉戰局。5局小熊扳平比數後，貝爾6局再從達比修有手中擊出陽春砲超前，寫下屬於自己的歷史紀錄。海盜9局1分落後展開反攻，迪亞茲（Elias Diaz）靠著野選跑回追平分，迪克森（Corey Dickerson）再見高飛犧牲打，海盜6比5氣走小熊。

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貝爾目前累積80打點、59長打皆排名聯盟第一，長打數打破普侯斯2003年創下的國聯明星賽前最多打點紀錄，當年普侯斯的58長打包括31支二壘安、27轟。

這位26歲一壘砲，2016年登上大聯盟，2017年生涯第一個完整賽季繳出國聯新人王票選3的佳績，而本季大幅進步，26發全壘打追平生涯最佳，去年整季下來47長打，今年將近半個賽季就遠遠超越，入選生涯首次全明星。