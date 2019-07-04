運動雲

>

貝爾開轟破普侯斯歷史紀錄　達比修有成悲情背景

ETtoday運動雲

▲貝爾（Josh Bell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝爾（Josh Bell）從達比修有手中擊出陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

剛入選生涯首次全明星的海盜重砲貝爾（Josh Bell），4日從達比修有手中擊出2支長打，其中包含一發陽春砲，目前累積聯盟最多80打點、59支長打，打破普侯斯（Albert Pujols）締造的國聯明星賽前最多長打歷史紀錄，幫助球隊6比5獵捕小熊。

貝爾4局擊出帶有打點二壘安，卡布雷拉（Melky Cabrera）隨後補上一發2分砲，海盜3比2逆轉戰局。5局小熊扳平比數後，貝爾6局再從達比修有手中擊出陽春砲超前，寫下屬於自己的歷史紀錄。海盜9局1分落後展開反攻，迪亞茲（Elias Diaz）靠著野選跑回追平分，迪克森（Corey Dickerson）再見高飛犧牲打，海盜6比5氣走小熊。

請繼續往下閱讀...

貝爾目前累積80打點、59長打皆排名聯盟第一，長打數打破普侯斯2003年創下的國聯明星賽前最多打點紀錄，當年普侯斯的58長打包括31支二壘安、27轟。

這位26歲一壘砲，2016年登上大聯盟，2017年生涯第一個完整賽季繳出國聯新人王票選3的佳績，而本季大幅進步，26發全壘打追平生涯最佳，去年整季下來47長打，今年將近半個賽季就遠遠超越，入選生涯首次全明星。

關鍵字： 海盜貝爾小熊達比修有
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

自強號凌晨撞人停駛！　2正妹慌等1小時手持行李跳車逃

熱門新聞

中職／桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

太扯了！哈波開轟創「超狂紀錄」　成聯盟史上第一人

中職／配合世界12強賽　下半季補賽辦法出爐

胡智為遭DFA　印地安人清出40人名單給他前隊友

中職／郭台銘6日桃園當球迷　桃猿轉賣引發聯想

讀者回應

﻿

最新新聞

1托瑞斯無緣明星賽　布恩：笑話

2世大運開幕　火炬手形象惹議

3勇士不報價　庫克成完全自由球員

4全壘打大賽對戰名單出爐　

5義大利國腳將燃燒足球射向聖火台

熱門新聞

1桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

2「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

3哈波開轟創紀錄　成聯盟第一人

4配世界12強　下半季補賽辦法出爐

5胡智為遭印地安人DFA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366