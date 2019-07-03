韓國桌賽／莊智淵連退印度、地主　4比0晉級32強正賽

▲莊智淵。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽韓國公開賽將在7月2日點燃戰火，中華男子11人、女子7人參賽，不過在首日資格賽賽事多組台將出賽都遭淘汰，3日僅有男單一哥莊智淵順利以直落四擊敗南韓闖進32強正賽。

首日進行男單、女單的資格賽第一輪賽事，可惜多組台將都被淘汰，3日則是第二輪資格賽賽事，男單莊智淵先是以4比1擊敗印度選手後，晚間第三輪交手南韓朴江賢(PARK Ganghyeon)，則是以直落四晉級正賽；左手持拍好手陳建安先是以4比0力退日本選手有延大夢，稍晚第三輪對上大陸王楚欽，可惜遭到0比4無緣晉級。

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▼林昀儒。（圖／取自ITTF）

女單一姊鄭怡靜則是遭到大陸何卓佳0比4次輪淘汰、陳思羽次輪擊敗印度選手過關，第三輪對上南韓金海燕（KIM Hayeong），七局大戰後可惜以3比4落敗，無緣晉級32強。

大會第四種子的林昀儒／鄭怡靜的混雙16強賽事則是在4日登場，將要對上日本組合水谷隼／伊藤美誠。男單第15順位的林昀儒直接進32強賽正賽，4日則是要對上王楚欽、莊智淵則是要再度對上地主選手林鐘勳。

▼林昀儒／鄭怡靜混雙組合。（圖／取自ITTF）