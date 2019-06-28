運動雲

>

陳建禎加入JT雷霆　最想拿單場最佳球員大娃娃　

ETtoday運動雲

▲陳建禎加入JT雷霆。（圖／記者林育正攝）

▲陳建禎加入JT雷霆。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北報導

「台灣隊長」陳建禎在27日舉行加入主場位在廣島的JT雷霆記者會，他表示很高興可以在日本多挑戰一個賽季。除了希望幫助球隊前進挑戰日本三大盃賽，更想拿到V聯賽象徵單場最佳球員榮譽的大娃娃。

「去之前就一直有想去打日本聯賽，很高興可以多挑戰一個賽季。聯賽冠軍也拿到，但對球隊貢獻還不夠。我還有沒做到的事，希望能有穩定上場表現機會，一起跟球隊以三大盃賽拿冠軍為目標前進。」陳建禎效力的松下黑豹拿下V聯賽冠軍，亞俱盃和黑鷲旗則是奪下亞軍，而新東家雷霆則是聯賽亞軍和天皇盃冠軍。

請繼續往下閱讀...

「V聯賽每場都會選定最佳球員，送一個大娃娃。看隊友一直拿也想要送我，就感覺不是很好受。我下定決心要靠自己實力拿大娃娃。」陳建禎說。

陳建禎今年5月合約到期，雖然球團提出續約旦考量上場和發揮空間，最終選擇離隊。有多支球隊表示網羅意願後，陳建禎決定加入JT雷霆，將與澳洲好手愛德格(Thomas Patrick Edgar)挑戰日本第一的王座。

「上個賽季對我還滿漫長的，除了時間很長以外，加上從連替補機會都沒有，到漸漸有固定上場機會。除了技術上的提升，還有心理的狀態跟過程調整。把自己心理素質加強，馬上到高強度比賽之下，就做出很好表現，身心靈真的有很大的提升。」

關鍵字： 台灣隊長陳建禎JT雷霆
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

熱門新聞

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

中職／身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

王維中三振大谷翔平中心打者連3K　神牽制連續解決天使強打

中職／葉君璋點名江國豪狀元　張泰山喜歡劉基鴻

魯長老暗示雷納德？快艇第6人：為暴龍打球很棒但很快就想回家

讀者回應

﻿

最新新聞

1猿洋投首戰　吳俊良：球速可更快

2柏安力助石翔宇提升打擊速度

3婕斯盃中華首戰碰李龍大領軍南韓

4王柏融再戰千賀滉大　中外野飛球接殺

5陳鴻文狀況好：守備幫忙

熱門新聞

1洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

2球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

3身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

4王維中三振大谷翔平　天使中心打者連3K

5葉總喜歡江國豪　張泰山愛劉基鴻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

代打建功！廖健富右外野方向三分全壘打幫助Lamigo逆轉戰局 | 06_26 Lamigo vs 統一 八局上

跑過頭啦！黃敬瑋判斷失誤讓壘上跑者回來攻下一分 | 06_26 Lamigo vs 統一 八局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

郭阜林發生守備失誤讓打者安全上壘 | 06_26 Lamigo vs 統一 七局上

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366