陳建禎加入JT雷霆　最想拿單場最佳球員大娃娃　

▲陳建禎加入JT雷霆。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

「台灣隊長」陳建禎在27日舉行加入主場位在廣島的JT雷霆記者會，他表示很高興可以在日本多挑戰一個賽季。除了希望幫助球隊前進挑戰日本三大盃賽，更想拿到V聯賽象徵單場最佳球員榮譽的大娃娃。

「去之前就一直有想去打日本聯賽，很高興可以多挑戰一個賽季。聯賽冠軍也拿到，但對球隊貢獻還不夠。我還有沒做到的事，希望能有穩定上場表現機會，一起跟球隊以三大盃賽拿冠軍為目標前進。」陳建禎效力的松下黑豹拿下V聯賽冠軍，亞俱盃和黑鷲旗則是奪下亞軍，而新東家雷霆則是聯賽亞軍和天皇盃冠軍。

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「V聯賽每場都會選定最佳球員，送一個大娃娃。看隊友一直拿也想要送我，就感覺不是很好受。我下定決心要靠自己實力拿大娃娃。」陳建禎說。

陳建禎今年5月合約到期，雖然球團提出續約旦考量上場和發揮空間，最終選擇離隊。有多支球隊表示網羅意願後，陳建禎決定加入JT雷霆，將與澳洲好手愛德格(Thomas Patrick Edgar)挑戰日本第一的王座。

「上個賽季對我還滿漫長的，除了時間很長以外，加上從連替補機會都沒有，到漸漸有固定上場機會。除了技術上的提升，還有心理的狀態跟過程調整。把自己心理素質加強，馬上到高強度比賽之下，就做出很好表現，身心靈真的有很大的提升。」