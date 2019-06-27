開刀後首次牛棚練投　大谷翔平：可以投球的感覺太棒了

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

天使投日籍投打二刀流球員大谷翔平，為了拚明年可以投球，27日（台北時間）進行手肘開刀後第一次牛棚練投，大谷翔平說：「可以投球的感覺真的太棒了。」

大谷翔平在去年10月進行右手肘韌帶移植手術，今年以打者先復出比賽，並且締造第一位日本球員在大聯盟打出完全比賽紀錄，但想要站上投手丘比賽，啟用「投打二刀流」要到明年球季。

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他在27日是手術後第一次進牛棚練投，捕手站起來接球，約投了40球左右，並且到外野再傳接球70球，大谷翔平表示，只用50%的力量練投，全部都是直球。

對於牛棚練投之後的感覺，大谷翔平說：「可以投球的感覺太棒了，很舒服，還要再觀察牛棚完隔天的手臂狀況，如果手臂沒有狀況，會再繼續牛棚練投。」

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）

總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）被問到大谷翔平是不是有機會在今年提前擔任投手出賽，他回答：「不可能。」大谷翔平預定30日第2次牛棚練投，目標還是明年投手復出。

投手教練投手教練懷特（Doug White）表示，「大谷翔平看起來很棒，這是強度很低的牛棚練投，試著去感受投手丘的坡度，他總是知道自己想要做什麼，也了解自己的感受，並且把它做好，很高興看到他的第一次牛棚。」

大谷翔平在投球復健過程中持續以指定打者出賽，他表示，打擊可以幫助投球復健，因為自己不用把全部心思放在復健上，「由於上場打擊，可以分散投球的復健心思，跟其他無法上場打擊的投手來說，上場打擊在心理上更有助於我度過難關。」