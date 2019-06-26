張老師專欄／軟銀交流賽第8度第一　養樂多衛冕失利倒數第二

▲福岡軟銀成為今年交流賽王者。（圖／公關提供）



張昭雄／戰評

2019年日本職棒交流賽延遲兩天於本月25日圓滿結束，氣勢如虹的軟銀隊以極微的半場勝差贏得熱身賽15年以來第八度冠軍寶座，去年冠軍養樂多隊急速降到第11名後段班席次。28日起恢復原來同聯盟自家比賽賽事，直到十月底結束全年度賽程。

軟銀隊係繼前年，隔了一年後的隊史第八度王座，為12隊之中最多次冠軍隊伍，其實，軟銀隊的奪冠，仍是該隊與巨人隊3連戰後才產生，軟銀隊是以2勝1負戰績勝出，尤其在各為1勝1負後的第三仗，軟銀隊勢如破竹的以5比1擒拿巨人隊，設如反過來巨人隊則為冠軍，軟銀隊退到第三名。而歐力士隊不論那一隊問鼎王座，都是穩獲亞軍之席，該隊戰績為11勝1和6負的6成47勝率，與軟銀隊只有半場勝差而已，去年歐力士隊是第六名，今年度的成績，與年度總戰績或多或少也都有幫助，不過該隊如今依舊洋聯墊底厄運，祗是與羅德隊追成只剩1.5場勝差而已。

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獲得冠軍的軟銀隊，在交流賽與央聯六隊對抗，除了與阪神及橫浜兩隊各為1勝1和1負平分秋色之外，與其餘四隊都是勝多於負的佳績（對中日3戰全勝；與廣島、養樂多及巨人等3隊都是2勝1負戰績），軟銀隊能夠登上王座與全隊強力攻擊有關，光是18場比賽就締造了32支全壘打，幾乎每場比賽有2支紅不讓的演出，尤其與中日隊的3場，總共擊出10支全壘打之多（第一、二場各敲4發佳作，第三仗2支），難怪軟銀隊與中日的3連戰，榮獲全勝紀錄。

▲陽岱鋼沒獲得重用。（圖／翻攝自讀賣巨人粉絲團）



再說陽岱鋼的巨人隊，在第一、二週都是4勝2負的佳績，始終都佔居12隊的第二、三名之間前茅，即便最後一週的3勝3負（對歐力士2勝1負，對軟銀隊1勝2負），可惜與軟銀隊的3場逐鹿的最後一仗，以1比5飲恨而沮喪。在此我個人有個很不平衡的看法，亦即監督原辰德為何將第一、二週表現奇佳無比的陽岱鋼，於第三週比賽給凍結成為替補板凳角色，他的褊袒愛將龜井與重信2人舉止，仍是一大敗筆之處。按，前兩週陽岱鋼有11支安打的4成4高水平打擊率，並在對羅德隊的第二仗敲出單場4支驚奇的安打，並在第三仗更敲出本季的第4號全壘打，我認為巨人隊無法奪魁，與原辰德的用人失策，完全有關。

其次是王柏融的火腿隊在交流賽是先盛後衰趨向（首週4勝3負；次週3勝1和2負；最後一週1勝5負），第三週對橫浜的1勝2負，對中日隊的3戰盡墨昂為致命的一週。至於王柏融，其實表現都不錯，他的交流賽打擊率為2成76，以及2發全壘打及9分打點表現，即便交流賽前打擊率是3成03，但仍是交流賽全隊表現較佳的球員之一。

▲郭俊麟在交流賽拿下本季首勝。（圖／截至西武獅官方粉絲團）



今年交流賽之中，尚有陳冠宇等3名旅日投手亮相，他們表現都差強人意，羅德隊左投陳冠宇出賽8場都是中繼任務，都與勝敗投無關，他投9.1局，責失分7分，防禦率高達6.75，與他交流賽前的0.87成績，相差太大；樂天隊宋家豪出賽4場中繼，與勝敗投無關，投3局，責失分也是3分，防禦率高達9.00，累積防禦率為3.34，與交流賽前的2.70仍是退步；郭俊麟出賽兩場，對廣島隊先發投6局2分責失分，惟獲得勝投；對巨人隊投六局，責失分3分，惟承擔敗投，交流賽防禦率4.50，表現尚可。此外，羅德隊野手李杜軒難得對巨人隊代打一次，但遭三振，從此就沒機會亮相囉！