中職／張閔勛封王初體驗滿滿感動　與楊岱均有約定

▲張閔勛與楊岱均「衣」起奮戰。（圖／取自張閔勛官方臉書）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿25日5比4擊敗統一獅，加上另一地富邦悍將無法贏球，桃猿順利拋下封王彩帶。張閔勛帶著好友楊岱均的球衣在一軍奮戰，這也是他進職棒生涯首度與一軍隊友共享封王時刻，淚水在眼眶打轉，「進來之後因為受傷低潮，一直沒有機會參與，雖然這次沒什麼貢獻，但我真的很開心，也很感動。」

2016年頂著第一指名的光環加入職棒，張閔勛走得並不順遂，去年面對陣中捕手人才濟濟，加上廖健富的驚人表現，張閔勛兼練外野，為自己增添競爭力，尋求場上出賽空間，7月上旬二軍對兄弟比賽中，不慎被洋投紐維拉以觸身球砸中右手無名指，整季提前報銷。

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今年以健康姿態投入春訓，張閔勛轉以外野發展，開季自二軍慢慢磨練，回顧這段期間，張閔勛坦言，過程很辛苦，但從沒因此懈怠，「至少每天的訓練，我不曾馬虎，每天都告訴自己，做好該做的事。」

5月久違重返一軍，張閔勛在板凳待命，與隊友一同準備封王，昨天終於拋下藍色勝利彩帶，他難掩感動，眼眶有些泛紅，「這是我第一次的封王耶。」藏不住內心的激動，張閔勛說：「進來職棒後，一直都很期待、也有想過（封王），但去年、前年，球隊陣容整齊，自己又受傷陷入低潮，無法參與，覺得很可惜。」

與隊友享受榮耀的封王時刻，張閔勛沒有什麼表現機會，但他告訴自己，依舊不能鬆懈，「機會是留給準備好的人，還是會把自己準備好，才能夠把握住機會。」

一同進入職棒的業餘戰友楊岱均昨晚經歷7小時的手術，順利移除腦瘤，張閔勛感性地說：「能夠帶著他的球衣，一起在一軍感受封王喜悅，這是讓我最感動的地方。」他也在個人社群向楊岱均喊話：「 一蹦，先說好了，下次封王，我們誰都不缺席！」