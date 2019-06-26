不爽去年沒拿MVP　紅襪主砲嗆作家：不想給DH得獎

▲紅襪重砲馬丁尼茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

水手傳奇球星、指定打擊代表人物馬丁尼茲（Edgar Martinez）叩關10年才入選名人堂，因指定打擊僅有打擊方面的貢獻，向來不受美國棒球作家協會（BWAA）青睞。紅襪主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）也表示，這些作家不允許指定打擊拿MVP。

馬丁尼茲生涯9年一共出賽992場比賽，去年轉戰紅襪隊後，主要以指定打擊身份出賽。雖然上個球季繳出43轟、130分打點成績，但在季後美聯MVP票選上，僅排在第4位，對於這個結果他感到很不滿。

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「那些棒球作家就是不允許指定打擊拿MVP。」馬丁尼茲表示，「他們會被放進黑名單，這就是很多人沒有投給我的原因。你必須這麼想，那些作家想成為什麼樣的人？」

馬丁尼茲表示，例行賽的球員獎項是由美國棒球作家協會成員所票選，在某些票選中帶有成見，「他們想去哪裡工作？他們想在球團高層工作，這些人會做些數據分析之類的，對我來說，這就是他們所重視的東西。」

「我的想法是，如果你做事違反常理與大家格格不入，就會被說閒話。跟著多數人的做決定比較容易。」馬丁尼茲暗指某些作家沒有獨立思考的能力，幾乎都是隨波逐流，大家說什麼就做什麼。

馬丁尼茲去年打擊三圍.330/.402/.629，其中130分打點居大聯盟之冠，在勝場貢獻值（WAR）上面，排名全大聯盟第10名，不過最終美聯MVP給了紅襪隊友貝茲（Mookie Betts），這位強打生涯曾三度獲得MVP票選，但從未贏得過任何一座MVP，去年已經是最接近的一次。

▲新科美聯MVP貝茲。（圖／達志影像／美聯社）