「戴資穎障礙」持續進入133周　7月印尼公開賽拚衛冕保球后

▲戴資穎 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）25日公布最新世界排名，世界球后戴資穎以9萬6225分穩坐穩坐來到133周，上周剛過完生日的戴資穎，接下來要備戰7月16日開打的超級1000賽印尼公開賽，不但要力拼衛冕，更是要開始球后保衛戰，接著還有8月的世錦賽。

根據最新世界排名，戴資穎世界球后穩坐133周、61周蟬連，持續樹立「戴資穎障礙」，不過由於今年的印尼公開賽開打時間延後，因此戴資穎在7月9日時積分會減少5580分，雖不影響球后地位，不過會被目前排在第3的日本奧原希望拉近至309分差距，因此印尼公開賽也是球后保衛戰。

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女單2名到第10名沒有變化，依序是大陸陳雨菲、奧原希望、日本山口茜、印度辛度（Pusarla V. Sindhu）、中國何冰嬌、泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、西班牙瑪琳（Carolina Marin）、印度塞娜（Saina Nehwal）及韓國成池鉉。

男單部分，日本桃田賢斗球王寶座相當穩固，以唯一破10萬分的111118分，和第2的大陸石宇奇有2萬分差距，丹麥安賽龍在第3，台灣一哥周天成仍維持第4位，5至10名依序為大陸諶龍、南韓一哥孫完虎、印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）、印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）、印度一哥斯里坎特（KIDAMBI Srikanth），以及日本西本拳太。

台將男雙部分，廖敏竣／蘇敬恒維持第10、「麟洋配」李洋／王齊麟來到17、盧敬堯／楊博涵上升一位來到第20。

▼「麟洋組合」李洋／王齊麟 。（圖／海碩整合行銷提供）