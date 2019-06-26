勇士遲遲未報價　沃神：若不給頂薪K湯可能和快艇會面

▲沃神曝若勇士不開頂薪給K湯，他將與快艇會面。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

自由市場在過5天就將開啟，許多隊在這之前都已經積極的補強，不過身為聯盟頂級球隊的勇士卻仍未有動靜，他們今夏兩大主力杜蘭特(Kevin Durant)與湯普森(Klay Thomson)都將成為自由球員，若要將兩人都留下勢必會多付許多奢侈稅，根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，若勇士不給湯普森頂薪，接下來他就有可能會和快艇會面。

由於湯普森今夏成為球員，在本季開打後外界就不斷猜測他未來動向，儘管勇士不斷對外聲稱有信心可以留住湯普森，但「湯神」始終沒有表態自己的想法。身為當今最強三分手之一的湯普森，自然有許多球隊都願意開頂薪搶人，但他卻在總冠軍戰G6不幸造成左膝十字韌帶撕裂的傷勢，將有可能影響往後生涯，這也導致湯普森在自由市場的身價受影響。

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湯普森今夏若跟勇士續約，最高可以拿到5年1.9億美元的頂級合約，只是現在勇士仍未與湯普森報價，「沃神」就表示若勇士不給頂薪，湯普森有可能回到家鄉打球，「如果勇士不給湯普森5年1.9億美元的合約，他將會考慮跟快艇以及其他球隊會面，如果快艇管理層能夠讓雷納德(Kawhi Leonard)與湯普森聯手，他們將成為自由市場最吸引球員的隊伍。」

快艇下季目前確定的球員只有8名，大約佔了4900萬美元的薪資空間，在今夏他們則有近6000萬美元可以運用，讓他們有能力可以簽下2名的頂級球員，加上快艇又位處洛杉磯，商業價值非常高，這也是他們簽約球員的其中一點優勢。

▲湯普森十字韌帶撕裂影響身價。（圖／CFP）