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湖人打造最強教練團　挖角勇士頂級防守助教亞當斯

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▲勇士助教亞當斯(Ron Adams)。（圖／CFP）

▲湖人有意挖角勇士助教亞當斯(Ron Adams)。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人在本季的經歷非常悲慘，不僅再次無緣季後賽，同時內部也是一團亂，不過他們進入休賽季後開始極力為下季做準備，也終於從鵜鶘交易來戴維斯(Anthony Davis)，但湖人的補強計畫仍未停止，根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，湖人已經獲得勇士的許可，將與助教亞當斯(Ron Adams)進行面談。

先前湖人在選帥的過程中一波三折，最終才由前溜馬教練佛蓋爾(Frank Vogel)擔任，奇德(Jason Kidd)與霍林斯(Lionel Hollins)則是擔任助理教練，目前湖人仍要繼續提升教練組的深度，將有意聘請亞當斯來擔任助理教練。亞當斯是聯盟中資歷最深的助理教練之一，已經有了25年的助理教驗經驗，過往曾於綠衫軍主帥史蒂文斯(Brad Stevens)、前灰狼主帥席波杜(Tom Thibodeau)的團隊工作。

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目前亞當斯則已經在柯爾(Steve Kerr)底下擔任了5年助理教練，見證了勇士王朝的崛起，先前更連續4季當選最佳助理教練，可見他的領兵實力極強。亞當斯最擅長的領域就是防守，而這正是湖人最弱的一環，本季湖人的場均失分排在聯盟中後段，若能有效提升防守，對於湖人的幫助相當大，只是目前亞當斯並未透露對於湖人有沒有興趣，但湖人方面可能會開出優渥的薪資進行挖角，藉此打動亞當斯加入紫金軍團。

▲勇士助教亞當斯(Ron Adams)。（圖／CFP）

▲亞當斯(Ron Adams)。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人勇士
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