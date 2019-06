Jordan Brand與八村壘簽約　看中他在日本人氣與東奧

▲八村壘與Jordan BrandJordan Brand簽約。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

2019年選秀圓滿結束,巫師也在今年選秀挑中了來自岡薩加大學的八村壘,即便這個決定被《The Ringer》評為最差的選擇,但這仍然無法掩飾他的光芒,而這名來自日本的菜鳥又再次迎來好消息,現在他是與Jordan Brand簽約,成為旗下球員。

日本混血前鋒八村壘在大學生涯最後一年大放異彩,奪下許多獎項,這也幫助他選秀聲勢看漲,不過原先外界預期他會在14或15順位被選中,最終卻在首輪第9順位就被巫師挑走,震驚了外界,八村壘更成為史上首位在選秀就被選中的日籍球員。還沒有踏上NBA舞台的八村壘,現在卻迎來第一份贊助合約,Jordan Brand在22日宣布,八村壘成為旗下簽約球員,這對於他而言絕對是一大肯定。

Japan’s #JUMPMAN⁰



Welcome to the Future of Flight, @Rui_8Mura.