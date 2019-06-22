Jordan Brand與八村壘簽約　看中他在日本人氣與東奧

▲八村壘與Jordan BrandJordan Brand簽約。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

2019年選秀圓滿結束，巫師也在今年選秀挑中了來自岡薩加大學的八村壘，即便這個決定被《The Ringer》評為最差的選擇，但這仍然無法掩飾他的光芒，而這名來自日本的菜鳥又再次迎來好消息，現在他是與Jordan Brand簽約，成為旗下球員。

日本混血前鋒八村壘在大學生涯最後一年大放異彩，奪下許多獎項，這也幫助他選秀聲勢看漲，不過原先外界預期他會在14或15順位被選中，最終卻在首輪第9順位就被巫師挑走，震驚了外界，八村壘更成為史上首位在選秀就被選中的日籍球員。還沒有踏上NBA舞台的八村壘，現在卻迎來第一份贊助合約，Jordan Brand在22日宣布，八村壘成為旗下簽約球員，這對於他而言絕對是一大肯定。

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Japan’s #JUMPMAN⁰



Welcome to the Future of Flight, @Rui_8Mura. — Jordan (@Jumpman23) 2019年6月21日

根據《ESPN》記者戴普拉(Nick DePaula‏)指出，Jordan Brand會與八村壘簽約，是因為Jordan Brand深知他在日本極度受歡迎，另一點則是與2020年東京奧運，這有利品牌大幅曝光；另外Jordan Brand同時也簽約塞爾提克球星坦圖(Jayson Tatum)。

八村壘在去年亞洲區世錦賽就展現超強的身手，有了國際賽經驗後，他重回NCAA站場更迎來巔峰，外線命中率從19.2%提升到41.7%，場均得分則從11.6分上升至19.7分，巫師目前在側翼較為薄弱，而八村壘有著6尺8吋的身高，以及優異的臂展，在防守端還能守到大前鋒，對華盛頓而言有很大幫助。

▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）