運動家9勝主力投手蒙塔斯　驗出禁藥禁賽80場

▲運動家隊投手蒙塔斯（Frankie Montas） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

運動家隊主力先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）目前拿到9勝，本來應該可以去打明星賽，但美國大聯盟22日（台北時間）宣布，檢測出蒙塔斯有用禁藥，藥檢未過被罰禁賽80場，而且不能打季後賽。

蒙塔斯本季先發出賽15場，有9勝2敗、防禦率2.70，是運動家隊目前最多勝投手，且有97次三振，WHIP是1.122，是運動家隊相當倚重的先發投手，少了蒙塔斯對運動家的影響很大。

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大聯盟公布蒙塔斯是被檢測出體內有Ostarine（選擇性雄激素受體調節劑），已違反大聯盟禁藥相關規定，被禁賽80場。

蒙塔斯透過球員工會發表聲明，他表示，「雖然我不是主動服用禁藥，自己是在不知情的狀況下吃到有禁藥成分的營養品，我會遵守大聯盟的禁藥規定，必須要扛下責任，並向球隊、隊友、球迷及家人致歉，希望今年球季歸隊後還可以對球隊有貢獻。」

運動家聲明表示：「收到蒙塔斯禁賽消息後，球團非常失望，球團贊同支持大聯盟禁藥規定，希望蒙塔斯在禁賽結束後可以重新歸隊。」

在禁賽80場之後，蒙塔斯要到9月底才能回到球隊，大聯盟例行賽也快結束，剩下6場左右。