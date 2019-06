普侯斯暌違8年重返聖路易　全場歡呼打擊前擁抱莫里納

▲普侯斯重返聖路易。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

台灣時間22日是「生化人」普侯斯(Albert Pujols)在2011年世界大賽之後,首次回到紅雀主場。在這裡度過11個年頭的他戰功彪炳受到球迷愛戴,踏上打擊區前就已聽到球迷高分貝歡呼,鐵捕莫里納(Yadier Molina)更在場上獻上擁抱。

普侯斯走上場迎接首打席,莫里納也把位子讓出來讓他脫下頭盔接受歡呼。不僅全場數萬名球迷齊聲歡呼給予掌聲,兩隊在休息區和牛棚的球員也見證紅雀隊史最偉大球員之一的他回家。球迷的歡呼長達90秒,就算已踏進打擊區還沒有停止。

效力紅雀11個球季,普侯斯3次奪國聯MVP,9次入選明星賽,445發全壘打,貢獻兩次世界大賽冠軍。還有打擊王、打點王以及兩次國聯全壘打王頭銜;6次銀棒獎,以及各兩次漢克阿倫獎和金手套獎。

不只在球場上的貢獻,效力紅雀期間2005年他也迎來女兒伊莎貝拉( Isabella)的出生,不過她患有唐氏症。因此普侯斯也成立基金會幫助病童。

「這無關他穿著哪一隊的球衣,甚至他有沒有在打棒球。他為唐氏症病童付出真心關懷,了解需要的服務,知道自己有能力做出貢獻。」基金會執行總監佩瑞(Todd Perry)說。

「在聖路易你不只是在球場上,而是場下也想要有所貢獻。不管我人在哪裡,都希望留下足跡供後人跟隨。最重要的是我在乎他人,上帝已經為我的人生帶來許多,現在我也有責任給予他人。」普侯斯說。

What a moment.



Albert Pujols returns to St. Louis for the first time



(via @MLB)pic.twitter.com/vRmPm3Cb8B