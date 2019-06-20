中職／擦棒球不是好球　萊福力抗議未獲採納

▲▼中信兄弟,萊福力向主審抗議。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／桃園報導

中信兄弟洋投萊福力今天（20日）在一局下面對朱育賢打擊時，由於主審誤判擦棒球為壞球，他認為是3好球三振了，結果與主審理論抗議未果。

萊福力一局下面對朱育賢，第一球近身球打中朱育賢的棒子尾端，再反彈打中主審的身體，主審蘇建文雙手舉起，當下萊福力以為是擦棒界外球算好球。

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他接下來再投出2個好球，以為是三振了要退場，結果主審認為只是2好2壞，萊福力於是上前跟主審抗議，主審堅持自己的球數。

萊福力表示，當時上去只是要去跟主審確認，那一個擦棒球是如何？主審解釋之後就再繼續投，自己單局被2支全壘打，表現不好沒有借口。

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