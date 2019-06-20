運動雲

>

中職／擦棒球不是好球　萊福力抗議未獲採納

ETtoday運動雲

▲▼中信兄弟,萊福力向主審抗議。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟,萊福力向主審抗議。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／桃園報導

中信兄弟洋投萊福力今天（20日）在一局下面對朱育賢打擊時，由於主審誤判擦棒球為壞球，他認為是3好球三振了，結果與主審理論抗議未果。

萊福力一局下面對朱育賢，第一球近身球打中朱育賢的棒子尾端，再反彈打中主審的身體，主審蘇建文雙手舉起，當下萊福力以為是擦棒界外球算好球。

請繼續往下閱讀...

他接下來再投出2個好球，以為是三振了要退場，結果主審認為只是2好2壞，萊福力於是上前跟主審抗議，主審堅持自己的球數。

萊福力表示，當時上去只是要去跟主審確認，那一個擦棒球是如何？主審解釋之後就再繼續投，自己單局被2支全壘打，表現不好沒有借口。

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kWOWGKgldyg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

關鍵字： 中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

熱門新聞

中職／林哲瑄再見安打擊中球僮手套　兄弟抗議裁判認定活球

體操亞錦賽／李智凱奪首面全能金牌　男團幹掉南韓摘銅

日職／中田翔沒先發　王柏融生涯首扛4棒

中職／彭政閔拚2000安背傷　洪一中：用腳打都有

中職／改披味全球衣？林瑋恩重心放富邦：順其自然

馬查多傻眼三分砲變「一壘安」　霍斯莫慢跑害到隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1林立雙響砲、5打點　桃猿10比5兄弟

2轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

3航源遠征北韓地獄碰罷工回不來

4林立雙響砲首支滿貫砲　打擊率高達4成　

5擦棒球不是好球　萊福力抗議未獲採納

熱門新聞

1林哲瑄再見安擊中球僮手套　兄弟抗議無效

2體操亞錦賽李智凱全能金牌

3中田翔沒先發　王柏融生涯首4棒

4恰恰拚2000安背傷　洪總：用腳打都有

5轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

楊岱均勇敢面對腦瘤手術 戰友：等你再次回到球場

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

加油!!楊岱均

林哲瑄再見清壘二壘安打　富邦8比7氣走兄弟

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366