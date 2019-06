「丹麥甜心」與NBA前勇士冠軍結婚　小威廉絲擔任伴娘

Caroline Wozniacki is officially a married woman! The tennis star married former San Antonio Spurs player David Lee at Castiglion del Bosco in Italy on Saturday.



More → https://t.co/ZnWZAqLyLI pic.twitter.com/7WOjdtwdbV — TENNIS.com (@Tennis) June 15, 2019

記者潘泓鈺/綜合報導

2015年勇士冠軍前鋒李伊(David Lee),上週末與未婚妻「丹麥甜心」瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)完成終生大事,不論籃壇、網壇都有不少球星出席,小威廉絲(Serena Williams)更擔任伴娘,獻上最真誠的祝福。

目前世界排名第14的瓦茲尼亞琪,與大她8歲的36歲前NBA球星李伊在2017年11月訂婚,終於在上週末於義大利Castiglion del Bosco飯店,也就是2017年韋蘭德(Justin Verlander)與厄普頓(Kate Upton)舉行婚禮的地方,超過100名親友的見證下完成終身大事。

籃壇、網壇眾星雲集,除了小威廉絲擔任伴娘外,西班牙籃壇第一人賈索(Pau Gasol)、李伊前隊友巴恩斯(Harrison Barnes),以及目前網球世界第一的科柏(Angeligue Kerber)也都出席。

瓦茲尼亞琪生涯拿下30座WTA冠軍,其中包含2018年的澳網公開賽,穩坐世界第一長達71週。李伊在NBA打滾12個賽季,期間2度入選全明星,2015年幫助勇士奪得冠軍,在尼克時期與台裔球星林書豪培養出不俗的友誼,2016-17年賽季後宣布退休。

A lifetime of happiness for the newlyweds @carowozniacki & @Dlee042



It‘s been a magical wedding and I‘m so happy I could be there to celebrate your special day. pic.twitter.com/8e3IsmkDFx — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) June 16, 2019

Caroline Wozniacki with Ula Radwanska and then a photo of wedding guests Angie Kerber, Aga and Ula Radwanska. (From https://t.co/NUbUzGJmFY Instagram) pic.twitter.com/qBx0A9gczo — LaWanda (@lawanda50) June 16, 2019