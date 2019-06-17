運動雲

>

U18對抗賽／爭選秀順位　雙捕羅暐捷、張聖豪夜訓談心

ETtoday運動雲

▲U18羅暐捷、張聖豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18羅暐捷(左）、張聖豪（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

入選U18中華培訓隊的高三捕手羅暐捷與張聖豪，兩人都有報名中職選秀，雖然彼此有競爭關係，但去年建立好交情，也成為談心的對象，兩人晚上還相約夜訓。

東體的張聖豪攻擊力不錯，傳二壘平均花2秒2是他蹲捕的最大優勢，國中實力普通，到東體之後攻守都進步與成長很多，張聖豪歸功於前中信鯨當家捕手王信民的指導。高苑的羅暐捷能蹲捕也能守外野，攻擊是他的特色，能推也能拉，屬於中長程型打者。

請繼續往下閱讀...

兩人從去年大聯盟訓練營認識，富邦U18之星對抗賽也聚在一起，因為家鄉都在台東，加上同樣是左打又是捕手，也讓他們成為談得來的好朋友。羅暐捷說，「我們的型很像，因為住得近又變更好，過年的時候我回台東有約他，可是他沒有赴約。」

兩人在高中畢業都要參加選秀，以高中捕手來說，已經是實力最強的前兩位，無論是爭取U18中華隊正式名單或選秀，都有競爭關係，不過張聖豪透露，「我們最近狀況都很糟，所以昨天（16日）晚上相約一起打擊練習，我幫他錄影片，他也幫我錄，一起討論動作，今天打擊感覺有比較好一點。」

羅暐捷坦言，「現在有點低潮，力量用不對，擊球點會不穩，導致打出去的球沒威脅性，聖豪打擊蠻平穩的，自己也是想要追求平穩，我不會想說他競爭對手，有什麼好與壞，我們都會拿出來講。」

兩人也會討論選秀話題，羅暐捷說，「我現在狀況不好，不知道會不會球探怎麼看，還是要做好當下，但他就一直說我（順位）會比他還前面。」無論結果如何，他們都在U18對抗賽盡最大的努力，而且珍惜良性競爭又能談心的好交情。

▲U18羅暐捷、張聖豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18羅暐捷(左）、張聖豪（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽張聖豪羅暐捷
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

熱門新聞

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

傳鄭浩均將旅美　味全龍選秀狀元另尋其他大學投手

耶里奇揮出隊史最強勁「子彈球」　竟打穿全壘打牆

中職／兄弟無法固定打序　伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

讀者回應

﻿

最新新聞

1王鵬斐去年闖職棒失敗　今年帶弟弟拚

2美洲盃／梅西錯失空門遭粗暴肘擊後頸

3統一再輸半季桃園全敗　瑞安先發止敗

4詹姆斯所在球隊9年發生42筆交易

5爭選秀順位　羅暐捷、張聖豪談心

熱門新聞

1不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

2對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

3中職新人測試會兄弟16人最多　味全龍9人

4傳鄭浩均將旅美　味全龍另尋狀元

5耶里奇強勁「子彈球」　打穿全壘打牆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳偉漢出現再見失誤 富邦4比3氣走兄弟

再見失誤！陳凱倫靠著陳偉漢失誤衝回本壘，富邦拿下本場勝利 | 06_15 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_15 統一 vs Lamigo 中場

淡淡的哀傷！林泓育遭擦棒球擊中所幸並無大礙 | 06_15 統一 vs Lamigo 三局上

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366