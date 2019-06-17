U18對抗賽／爭選秀順位　雙捕羅暐捷、張聖豪夜訓談心

▲U18羅暐捷(左）、張聖豪（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

入選U18中華培訓隊的高三捕手羅暐捷與張聖豪，兩人都有報名中職選秀，雖然彼此有競爭關係，但去年建立好交情，也成為談心的對象，兩人晚上還相約夜訓。

東體的張聖豪攻擊力不錯，傳二壘平均花2秒2是他蹲捕的最大優勢，國中實力普通，到東體之後攻守都進步與成長很多，張聖豪歸功於前中信鯨當家捕手王信民的指導。高苑的羅暐捷能蹲捕也能守外野，攻擊是他的特色，能推也能拉，屬於中長程型打者。

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兩人從去年大聯盟訓練營認識，富邦U18之星對抗賽也聚在一起，因為家鄉都在台東，加上同樣是左打又是捕手，也讓他們成為談得來的好朋友。羅暐捷說，「我們的型很像，因為住得近又變更好，過年的時候我回台東有約他，可是他沒有赴約。」

兩人在高中畢業都要參加選秀，以高中捕手來說，已經是實力最強的前兩位，無論是爭取U18中華隊正式名單或選秀，都有競爭關係，不過張聖豪透露，「我們最近狀況都很糟，所以昨天（16日）晚上相約一起打擊練習，我幫他錄影片，他也幫我錄，一起討論動作，今天打擊感覺有比較好一點。」

羅暐捷坦言，「現在有點低潮，力量用不對，擊球點會不穩，導致打出去的球沒威脅性，聖豪打擊蠻平穩的，自己也是想要追求平穩，我不會想說他競爭對手，有什麼好與壞，我們都會拿出來講。」

兩人也會討論選秀話題，羅暐捷說，「我現在狀況不好，不知道會不會球探怎麼看，還是要做好當下，但他就一直說我（順位）會比他還前面。」無論結果如何，他們都在U18對抗賽盡最大的努力，而且珍惜良性競爭又能談心的好交情。

▲U18羅暐捷(左）、張聖豪（右）。（圖／記者楊舒帆攝）