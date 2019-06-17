東亞盃女壘北市大拿亞軍　李思詩獲MVP、陳詩婷最佳打者

▲東亞盃女壘，北市大拿下亞軍。（圖／中華壘協提供）



記者顏如玉／綜合報導

東亞盃女壘自13日起在大陸廣東開打，最終代表台灣的北市大以3比7不敵日本拿下亞軍，但仍有李思詩獲得最有價值球員，陳詩婷則是最佳打者。

去年東亞盃在台灣南投舉辦，中華隊最終不敵日本拿亞軍，今年東亞盃由大陸廣東主辦，台灣由在社會甲級女壘聯賽拿下冠軍的北市大代表出征，而為了增加整體實力，同時也給目前在中華隊集訓的球員提升實戰經驗，北市大也徵召不少中華隊球員一同赴陸征戰。

請繼續往下閱讀...

▲中華隊李思詩被選為MVP。（圖／中華壘協提供）



本次北市大徵召包括中華隊投手林盈馨、邱安汝、隊長楊依婷、重砲李思詩、陳家宜，以及南投縣楊佳等人，將和大陸、南韓、日本及香港爭奪冠軍。

中華隊最終靠著李思詩轟出一支再見全壘打擊敗南韓，和日本一同打進冠軍戰，但卻發生幾次關鍵失誤，雖然陳詩婷轟出陽春砲，但難敵失分過多，最終仍以3比7吞敗，再度拿下亞軍。個人獎部分，李思詩拿下MVP，陳詩婷則以打擊率0.556拿下最佳打者。

東亞盃結束後，中華隊將回歸集訓，參加完下週的企業聯賽後，預計將在7月前往美國、加拿大移地訓練，8月赴日移訓，為9月在上海舉辦的東京奧運亞太區資格賽做最後備戰。

▲陳詩婷最佳打者。（圖／中華壘協提供）