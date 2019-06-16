U18對抗賽／黃弘毅滑球準、陳志杰速球連發　白隊2連勝

▲U18對抗賽，林昱珉先發3局無失分。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18中華培訓隊16日進行藍白對抗賽，中華白隊再度靠投手壓制藍隊，取得2連勝，黃弘毅滑球發揮，陳志杰接著速球連發，余謙、岳政華靠控球能力壓制對手，4人接力登板都無失分，率隊以5比0獲勝。

白隊打線前3局也遭到藍隊先發左投林昱珉封鎖，直到4局下才突破第二任投手林聖榮，兩保送上壘後，張宥鈞安打將李展毅送回本壘，判因妨礙跑壘得分，5局下再發威，利用三壘手失誤上二壘，下一棒謝毅敲滾地球送上三壘，再由李灝宇敲出右外野高飛犧牲打，取得2比0領先。

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▲U18對抗賽，余謙。（圖／記者楊舒帆攝）

白隊6局下面對第三任投手王彥程只靠保送上壘，7局下攻破防線，林岳谷、石偉誠、林子豪安打送回2分，8局下面對林吳晉瑋也不放過，保送上壘後，林岳谷、石偉誠安打再添1分，將比數拉開至5分差。

白隊投手群表現出色，黃弘毅投3局，奪2K，僅被敲出1支安打，與前一次登板相比穩定許多，第二任投手陳志杰則是速球連發，最快147公里，投2局僅被敲出1安打，奪3K，無失分。余謙中繼2局未被敲出安打，無失分，岳政華也投2局，9局上被敲2安打後，外野手長傳雙殺解圍。白隊打線展現串連能力，全場9支安打，林岳谷、石偉誠、張宥鈞都有2安打。

藍隊投手林昱珉投3局，奪3K，有1次保送，無失分，林聖榮接替2局，被敲1安打，有3次保送，也無失分，王彥程投2局，被敲3安打，有2次保送、1次三振，失2分，林吳晉瑋後援2局，被敲3安打，有1次保送，失1分，藍隊僅有4安打，火力發揮有限。

▲U18對抗賽，黃弘毅。（圖／記者楊舒帆攝）

教練田家銘表示，「黃弘毅表現有克服前一場的控球失準的情況，這場準度恢復，滑球投得不錯，余謙狀況也很好。」教練黃郁倫則說，「陳志杰有速度，位置也投得不錯。」藍隊野手有點疲勞，再加上領導人物鄭宗哲打完三打席就因自打球退場，教練團異口同聲說，「少了一個人帶頭，有差。」

U18藍白對抗賽從8日開打至今進行5場比賽，白隊近兩戰連勝，形成3勝2敗居上風，接下來17日及18日早上10點會再各打一場，結束後決定24人培訓名單。

▲U18對抗賽，陳志杰速球連發。（圖／記者楊舒帆攝）