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聯邦盃／直落二退新加坡三連勝　中華明年重返亞大區一級

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▲聯邦盃，中華隊奪冠，許絜瑜、梁恩碩、詹家姐妹 。（圖／四維教育基金會提供）

▲聯邦盃，中華隊奪冠重返一級 。（圖／四維教育基金會提供）

體育中心／綜合報導

2019聯邦盃女網賽亞大區第二級在塔吉克首都杜尚貝舉行的賽事，中華隊15日將士用命，以2比0擺平擁有三位職業女將的新加坡，以三戰全勝、連贏八場、未失一盤佳績封后，並獲大會頒發冠軍獎牌，明年將重返亞大區一級。

不像前兩役對手幾乎無人有WTA排名，四人年紀都還不到21歲的新加坡隊中，三人有WTA排名，儘管不是太高，仍在900名內，具有一定水準。許絜瑜首點單打只花46分鐘，以6比1、6比0輕取未滿18歲，排名832的林恩彤，本屆比賽三戰全勝，並且只失4局。許絜瑜說，「之前在聯邦盃苦吞五連敗，這次雖然三連勝，很高興，但對手實力有些差距，希望明年遇到較強的對手再贏回來。」

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▲聯邦盃，中華隊奪冠，許絜瑜、梁恩碩、詹家姐妹 。（圖／四維教育基金會提供）

梁恩碩在第二點單打展開凌厲攻勢，兩盤曾分別取得4比0、5比0的大幅領先優勢，最後費時68分鐘，以6比4、6比2擊潰排名791的19歲女將佘詩怡，生涯聯邦盃戰績二戰全勝。梁恩碩賽後說，第一盤從4比0被追到5比4，主要是「腰轉不動」，因為昨天首戰時，因場地不規則彈跳，大腿肌肉有些被拉扯到。

新加坡對手佘詩怡面對台灣「小鋼炮」的底線左右強抽，顯得無招架之力，幾次破發都是因為梁恩碩的強攻失誤；她說梁恩碩的正拍掃過來，好像被坦克壓過，「我必須跑快點，不然會被打死。」由於勝負已定，詹家姐妹的雙打取消。

本屆聯邦盃亞大區二級最後成績：冠軍中華台北、亞軍新加坡、季軍菲律賓，殿軍斯里蘭卡，伊朗第五，地主塔吉克墊底。

▲聯邦盃，中華隊奪冠，梁恩碩。（圖／四維教育基金會提供）

▲梁恩碩。（圖／四維教育基金會提供）

關鍵字： 聯邦盃新加坡三連勝中華
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