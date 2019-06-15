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U18對抗賽／有秘密武器蝴蝶球　朱添明為病父報選秀

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▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

擁有「掉得很像指叉球的蝴蝶球」當作秘密武器，從麥寮高中畢業的朱添明，聽從學長邱丹建議，以及不想讓家裡負擔增加的孝心，決定報名中職選秀。

朱添明自高一就擁有140公里以上球速備受期待，這次入選U18藍白對抗賽，賽前準備的牛棚相當不錯，但登板後卻呈現較不理想的內容，他坦言，「來到這裡很興奮也很緊張，怕沒有達到自己所預期。」

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麥寮代表雲林縣參加玉山盃，預賽沒有過關，到現在已經過了約兩週沒有比賽也受到影響，他10日投2局挨4安打失2分。他表示，「感覺身體已經用10分力，但投出來的球像只用了5分力。」15日他再登板，投2局，挨4安打，奪3K，失2分。

不過朱添明的實力仍可期待，他最快球速曾飆到144公里，高三穩定性增加，變化球也更多樣，曲球、滑球及變速球更精進之外，也把國中時期把玩的「魔球」拿來當秘密武器，他透露，「跟蝴蝶球一樣是彈指的握法，速度比蝴蝶球快一點，球進到本壘板掉的感覺像指叉。」

朱添明決定高中畢業後就參加選秀，他表示，「因為爸爸最近身體不太好，不想給家裡帶來負擔，所以決定挑戰中職，看能不能先賺錢。」他也曾跟效力桃猿的邱丹聊過，「學長來麥寮練習時有私下聊過，他建議我高中畢業就到職棒闖闖看，在職棒競爭環境下能進步成長。」

關鍵字： U18藍白對抗賽朱添明
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