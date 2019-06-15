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李康仁神助南韓首闖U20世界盃決賽　2014年青訓計畫漸收成

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▲▼南韓U20世界盃闖進決賽,李康仁 。（圖／翻攝自南韓足協官方臉書粉專）

▲南韓U20世界盃闖進決賽,李康仁 。（圖／翻攝自南韓足協官方臉書粉專，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力瓦倫西亞的「南韓梅西」李康仁日前領軍南韓U20，在U20世界盃首度闖進決賽，成為繼卡達、日本之後第三支闖進決賽的亞洲球隊，李康仁精彩助攻功不可沒。但南韓能有這樣的成績，一項來自2014年的青訓計畫更重要。

南韓在16強擊敗日本、八強3比2PK贏下塞內加爾，四強賽對上厄瓜多，上半場第39分鐘，南韓獲得定位球機會，李康仁在對手還沒準備好之際，迅速將球開出，後衛崔俊插上起腳破門，終場南韓就以1比0擊敗厄瓜多，隊史首度闖進世青賽的決賽，其中李康仁精彩助攻讓人驚艷。

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▲▼南韓U20世界盃闖進決賽 。（圖／翻攝自南韓足協官方臉書粉專）

李康仁為了參與世界盃，放棄了西班牙盃決賽，在本屆六戰送出1進球、4次助攻，帶領南韓首闖決賽，16日凌晨1點（台灣時間）決賽要對上烏克蘭，「我會在決賽踢出最好的水準，盡力為國家奪冠。」。南韓總教練鄭正溶則提到，剩下最後一場比賽，將會全力拼戰。

而南韓在U20世界盃的精彩表現，來自2014年Golden Age的青訓制度，將年齡僅分為三個階段：6至11歲（Pre Golden Age）、12至16歲（Golden Age），以及17至19歲（Post Golden Age），12至16歲則是計劃最核心之處，這年紀是球員學習技術最快的年紀，也是將球員體系化的時機。

▼韓國U20小組賽擊敗阿根廷 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼韓國U20首闖決賽 。（圖／達志影像／美聯社）

Golden Age呈現三階段金字塔結構，球員來自全國21個地區中心（每年2100名）作為塔底，5個推廣中心（600名）是金中部，1個菁英中心（300名）在最頂端，選拔透過所屬球隊教練推薦以及各大賽、聯賽表現出現的球員。明顯的收穫來自於2015年U15南韓冠軍。Golden Age主要目的是希望掌握各年齡所需要的技術、選拔出的教練和球員能夠推廣基層、挖掘隱藏人才以及持續培育並管理球員。

當然最優秀的球員一路能夠進到俱樂部的梯隊高中就讀，一路升至國家隊，但如果不適合踢球，南韓足協會將他們送上大學，選擇自己有興趣的專業，更重要的是，不帶給球員過去功利的觀念，而是充分發揮他們的天賦，重視思考和創造力，讓球員即使面對高張力的賽事訓練心智成熟。

而這批選手中，包括李康仁、曹永旭、李光淵、崔俊、吳世勳，以及目前效力慕尼黑中場的鄭勇宇都來自Golden Age計畫，假以時日這批選手經過各大賽的磨練，將會更加成熟，完整的青訓計畫，能夠帶領一個國家的足球強盛，至今仍是不變的道理。

▲▼韓國U20首闖決賽 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： U20世界盃
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