U18對抗賽／叔叔是名投謝承勳　謝毅仿坂本勇人打擊

▲謝毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

叔叔是職棒名投謝承勳，謝毅入選U18培訓隊，從高中才從外野拉進內野的他，也在二、游找到新角色，打擊方面則學習偶像坂本勇人的動作，讓攻擊力提升。

謝毅出生於花蓮，原本練習網球，結果練習途中把網球當棒球丟，被中原國小棒球隊教練，就被找進棒球隊練球，少棒時期是玩玩看的心態，叔叔謝承勳也是到了他升上國中後才知道姪子在棒球隊。

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謝毅國三時曾在U15中華隊選拔賽的冠軍戰為花蓮縣守住最後一球，不過最終沒有進中華隊名單，但他沒有因此氣餒，高中選擇就讀台東體中，因球隊內野缺人，而從投手、外野手轉換成全新的內野手角色，不過他笑說，「還是想當投手，因為很帥又可以吸引人家注意。」

攻守表現穩定而被選進U18培訓隊，謝毅說，「當下有嚇到，因為玉山盃沒有特別突出，被選到有點意外。」目前3戰有1安打1打點，跟場上其他中華隊好手切磋也是很好的機會，他說，「宗哲學長守備很流暢，沒有很多瑕疵，打擊像灝宇揮棒軌跡很流暢，想向他們學習。」

謝毅的偶像是日職讀賣巨人的坂本勇人，「因為也是守內野，國中時就會學他打擊和守備動作，感覺很不錯，打擊動作很流暢，不管什麼球都能打，是廣角型的打者。」是否追隨叔叔謝承勳腳步打職棒？高二的謝毅還沒跟叔叔聊到這個話題，不過到東體後跟執教紅珊瑚的叔叔互動變多，也經常鼓勵他認真打，在棒球路上繼續努力。