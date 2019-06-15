運動雲

>

U18對抗賽／叔叔是名投謝承勳　謝毅仿坂本勇人打擊

ETtoday運動雲

▲謝毅。（圖／記者楊舒帆攝）

▲謝毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

叔叔是職棒名投謝承勳，謝毅入選U18培訓隊，從高中才從外野拉進內野的他，也在二、游找到新角色，打擊方面則學習偶像坂本勇人的動作，讓攻擊力提升。

謝毅出生於花蓮，原本練習網球，結果練習途中把網球當棒球丟，被中原國小棒球隊教練，就被找進棒球隊練球，少棒時期是玩玩看的心態，叔叔謝承勳也是到了他升上國中後才知道姪子在棒球隊。

請繼續往下閱讀...

謝毅國三時曾在U15中華隊選拔賽的冠軍戰為花蓮縣守住最後一球，不過最終沒有進中華隊名單，但他沒有因此氣餒，高中選擇就讀台東體中，因球隊內野缺人，而從投手、外野手轉換成全新的內野手角色，不過他笑說，「還是想當投手，因為很帥又可以吸引人家注意。」

攻守表現穩定而被選進U18培訓隊，謝毅說，「當下有嚇到，因為玉山盃沒有特別突出，被選到有點意外。」目前3戰有1安打1打點，跟場上其他中華隊好手切磋也是很好的機會，他說，「宗哲學長守備很流暢，沒有很多瑕疵，打擊像灝宇揮棒軌跡很流暢，想向他們學習。」

謝毅的偶像是日職讀賣巨人的坂本勇人，「因為也是守內野，國中時就會學他打擊和守備動作，感覺很不錯，打擊動作很流暢，不管什麼球都能打，是廣角型的打者。」是否追隨叔叔謝承勳腳步打職棒？高二的謝毅還沒跟叔叔聊到這個話題，不過到東體後跟執教紅珊瑚的叔叔互動變多，也經常鼓勵他認真打，在棒球路上繼續努力。

關鍵字： U18藍白對抗賽謝毅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

熱門新聞

中職／投球協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

中職／森榮鴻報名味全測試　健康投給葉總看

中職／被釋出體認不足　林旺億努力追回職棒夢

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

日職／王柏融札幌巨蛋首轟球要留念　卻被巨人球迷接到

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融首打席深遠二壘安打

2王維中挨2分砲0.00防禦率破功

3李茲遭遇江辰晏　運彩看好桃猿勝

4華南青少棒台南再戰桃園拚復仇爭4強

5詹家姊妹7月展開教學處女秀

熱門新聞

1協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

2格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

3森榮鴻報名測試　健康投給葉總看

4被釋出體認不足　林旺億努力追夢

5林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

加油!!楊岱均

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366