中職／味全龍回來了　黃平洋盼喚回老球迷、催生第6隊





▲黃平洋、陳義信 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中華職棒「30週年主題展」進駐桃園機場，「假日飛刀手」陳義信、「金臂人」黃平洋出席記者會，談到味全龍回歸，兩人期盼喚回老球迷重拾對棒球熱情，黃平洋也希望早日看到第6隊的成立，增加可看性。

味全龍相隔20年重返職棒，當初教練團人選也鎖定曾是龍隊選手的黃平洋，但他婉拒，「一開始就有詢問我的意願，但事情來得太突然啦，我有自己的人生規劃，現在在做小生意，跟園藝有關的，我很喜歡。」

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中職終於有第5隊，兩人都很開心，也希望喚醒老球迷記憶，再帶他們走到球場，陳義信說：「喚起老球迷的心，讓他們重拾對棒球的熱情，也希望台灣棒球未來能夠真正走入生活。」

1990年代的龍象大戰是中職過往票房保證，黃平洋認為，現在的球迷難以想像當時的激情，他也希望味全龍的回歸，再現龍象經典對戰，「讓新球迷感受一下當時的氛圍。」他也希望能夠藉此催生第6隊的成立，「台灣還是要有6隊，比賽有更多組合才好看。」

今天受邀宣傳中華職棒30週年特展，黃平洋有感而發，直言中職這一路走來真的不容易，「這過程當中酸甜苦辣，也有讓人覺得可惜的地方，但希望大家喜歡棒球的心不要變，大家要一起努力，讓台灣國球發揚光大。」

黃平洋、陳義信同時呼籲球團不應只是賣票、組球隊，「包裝球員也很重要」，陳義信說：「每個人都可能是一日明星、一年明星，要想辦法延長5年、10年。」

黃平洋補充表示：「在美國、日本，塑造明星是很重要的一件事，但我們這方面有點缺乏，做得不夠好；球團要想辦法塑造幾位看板球星，球員也要有那個心態，要讓球迷有動力來球場，不然在家看電視就好了。」

會長吳志揚今天也出席記者會，他指出，先前在台北華山文化創意產業園區舉辦的30週年特展，受到廣大迴響；而棒球作為台灣的國球，桃園機場同時是國門，「30週年特展」為此進駐機場候機室，希望讓進出國門的旅客們，接觸到30年精彩職棒歷史，進一步體驗到棒球對台灣的重要性以及每個感人時刻。

▲黃平洋、吳志揚、陳義信 。（圖／記者王真魚攝）