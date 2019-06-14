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NBA冠軍戰／庫茲馬撿到槍　推特上嗆勇士輸球是報應

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▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲勇士不敵暴龍無緣三連霸，遭庫茲馬嗆聲是報應。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在總冠軍戰以4分差敗給了暴龍，無法完成三連霸美夢，雖然金州軍團輸球讓許多勇迷心碎，不過也有許多人憎恨勇士，就是想要看他們輸球，現在勇士無緣總冠軍後，湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)彷彿搶到槍，直接在推特上開嗆，認為勇士輸球就是報應。

勇士已經連續5年闖入總冠軍戰，在近年更引入杜蘭特(Kevin Durant)、卡森斯(DeMarcus Cousins)，這些操作也讓許多人不滿，認為勇士過度補強讓聯盟失衡，許多人已經恨不得看他們輸球，甚至看到他們落敗就感覺通體舒暢。在總冠軍戰G6，勇士已經被逼到無路可退，雖然他們上半場與暴龍僅有3分的些微落後，但卻在下半場碰上湯普森(Klay Thompson)傷退的情況，導致球隊再度少一名得分點，最終讓暴龍以114比110抱起隊史首座的冠軍獎盃。

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無緣三連霸美夢的勇士，看在勇士球迷心裡完全不是滋味，也都感覺非常難過，不過在其他球迷的眼哩，卻感覺非常棒，不過爽歸爽，湖人小將庫茲馬卻好像撿到槍，在推特上直接對勇士開嗆，「這就是勇士過去與馬刺系列戰弄傷雷納德(Kawhi Leonard)的報應，真是糟透了！」砲火超級猛烈。庫茲馬所指的事情，是2017年的西區冠軍戰G1，當時雷納德完全無人能擋，上場24分鐘就砍了26分，下半場帕楚利亞(Zaza Pachulia)卻惡意「埋地雷」讓雷納德報銷，最終勇士也成功晉級總冠軍戰。

當時勇士的這項行為，也引來外界許多不滿，認為若沒有帕楚利亞，勇士早就被淘汰了，不過有趣的是，有網友就在底下回復庫茲馬，「當你被交易的時候，就是你發這條推特的報應」砲火也是非常強大。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍贏得隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰NBA庫茲馬
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