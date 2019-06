NBA冠軍戰／庫茲馬撿到槍　推特上嗆勇士輸球是報應

▲勇士不敵暴龍無緣三連霸,遭庫茲馬嗆聲是報應。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

勇士在總冠軍戰以4分差敗給了暴龍,無法完成三連霸美夢,雖然金州軍團輸球讓許多勇迷心碎,不過也有許多人憎恨勇士,就是想要看他們輸球,現在勇士無緣總冠軍後,湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)彷彿搶到槍,直接在推特上開嗆,認為勇士輸球就是報應。

勇士已經連續5年闖入總冠軍戰,在近年更引入杜蘭特(Kevin Durant)、卡森斯(DeMarcus Cousins),這些操作也讓許多人不滿,認為勇士過度補強讓聯盟失衡,許多人已經恨不得看他們輸球,甚至看到他們落敗就感覺通體舒暢。在總冠軍戰G6,勇士已經被逼到無路可退,雖然他們上半場與暴龍僅有3分的些微落後,但卻在下半場碰上湯普森(Klay Thompson)傷退的情況,導致球隊再度少一名得分點,最終讓暴龍以114比110抱起隊史首座的冠軍獎盃。

This was karma from the spurs series when kawhi got hurt vs the warriors. Sucks to say.