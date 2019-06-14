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NBA冠軍戰／「休息兩分鐘就好」　湯普森ACL撕裂

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▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森弄傷ACL。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

勇士「湯神」湯普森(Klay Thompson)在總冠軍戰G6第3節受傷離場，成為勇士落敗讓暴龍奪冠的關鍵。現在最新消息也指出，他的傷勢是左膝前十字韌帶撕裂。

第3結還剩下兩分多鐘，湯普森快攻上籃被暴龍格林(Danny Green)犯規毀掉，卻造成他倒地不起。暫時離場後，湯普森甚至重新回到場上執行罰球，主場球迷也抱以熱烈掌聲和歡呼。不過隨後勇士隊宣布湯普森不會回到場上，他也用拐杖離開。

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不過事後有記者透露，湯普森曾向總教練柯爾(Steve Kerr)表示：「讓我休息兩分鐘就好了。」，展現出十足硬漢風格，但隨後只能無奈離場。「他真的太瘋狂了。」格林(Draymond Green)說。暴龍114比110擊敗勇士拿下總冠軍，此役湯普森外線6投4貢獻30分5籃板。下場後，勇士無法發揮預期火力。

「希望他沒事，我不想看到一位好朋友這樣。希望不是太嚴重，可以早日康復。當他倒下時我很為他擔心，反而沒在想比賽。但當他下了球場，我得立刻轉換心情回到比賽，想著打敗勇士。」雷納德說。

勇士今年運氣不佳，連續折損杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森無緣3連霸。就算勇士能夠留下兩位即將成為自由球員的大咖，杜蘭特下季可能整季缺席，湯普森大約得等到2020年2月或3月才能復出。

關鍵字： 暴龍勇士KDNBA冠軍戰湯普森
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