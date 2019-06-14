NBA冠軍戰／羅瑞開賽2分12秒狂砍11分　創總冠軍最速紀錄

▲2019 NBA 總冠軍G6，羅瑞（Kyle Lowry）開賽火力全開。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍明星後衛羅瑞（Klye Lowry）G6殺紅眼！開賽連飆3顆三分彈，僅花2分12秒就拿下11分，單節15分進帳，幫助暴龍半場以60比57領先，創下NBA、ABA合併以來總冠軍戰最快得分雙位數紀錄。

Kyle Lowry came out READY

- Raptors first 11 PTS

- 4-4 FGM (3 3PM)

- All in first 2:30 minutespic.twitter.com/EYVSG1WIpd 請繼續往下閱讀... June 14, 2019

暴龍上一場在主場錯過奪得隊史首冠的機會，14日總冠軍系列戰G6作客勇士位於奧克蘭的甲骨文球場，羅瑞開賽火力全開，上籃突破之後連飆3顆三分球，僅花2分12秒就拿下11分，根據《ESPN Stats&Info》顯示，這是NBA與ABA 1976年合併以來，總冠軍系列戰最快雙位數得分紀錄。

羅瑞整節6投5中，其中包含飆進4顆三分球攻下15分，半場攻下21分、6籃板、6助攻，強壓柯瑞（Stephen Curry）的18分表現，兩節打完暴龍60比57暫時領先。