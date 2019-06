NBA冠軍戰／羅瑞開賽2分12秒狂砍11分　創總冠軍最速紀錄

▲2019 NBA 總冠軍G6,羅瑞(Kyle Lowry)開賽火力全開。(圖/CFP)

記者潘泓鈺/綜合報導

暴龍明星後衛羅瑞(Klye Lowry)G6殺紅眼!開賽連飆3顆三分彈,僅花2分12秒就拿下11分,單節15分進帳,幫助暴龍半場以60比57領先,創下NBA、ABA合併以來總冠軍戰最快得分雙位數紀錄。

Kyle Lowry came out READY

- Raptors first 11 PTS

- 4-4 FGM (3 3PM)

- All in first 2:30 minutespic.twitter.com/EYVSG1WIpd