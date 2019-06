NBA冠軍戰／爸媽飯店遭球迷譙髒話　柯瑞痛批：超蠢

▲柯瑞遭多倫多球迷惹惱。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

儘管柯瑞兄弟的對決在西區冠軍戰已經結束,但柯瑞爸媽日前仍舊前往多倫多親自為柯瑞(Stephen Curry)加油。不過回到下榻飯店,卻遭到不理性球迷包圍罵髒話,讓好好先生柯瑞也跳出來痛批:「真的超蠢!」

身為連續參戰5次總冠軍戰的沙場老將,柯瑞對球迷舉動早已見怪不怪,「來到總冠軍戰跟球迷有這樣的互動很難避免,他們感覺想要刷存在感,特別是在這種社群媒體擴散很快的時代。」

但不只球迷,就練知名度非常高的老柯瑞(Dell Curry)和柯瑞媽(Sonya Curry)都受到球迷言語攻擊,「球迷聚集在我們住的飯店外對我們和家人罵髒話,真的還滿蠢的。不管事情怎樣,我們都有風度地面對,盡量不要管這些人,這也不會影響我們。」

上個禮拜,更有一名28歲暴龍球迷在接受訪問時以不雅言語評論柯瑞的老婆艾莎(Ayesha),已遭到起訴。暴龍球迷在杜蘭特(Kevin Durant)受傷倒下時歡呼,也讓柯瑞不開心。

Raptors fans heckling and swearing at Stephen Curry’s mom outside their hotel pic.twitter.com/lAJi5380GA