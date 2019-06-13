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NBA冠軍戰／爸媽飯店遭球迷譙髒話　柯瑞痛批：超蠢

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▲2019 NBA總冠軍G5，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞遭多倫多球迷惹惱。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

儘管柯瑞兄弟的對決在西區冠軍戰已經結束，但柯瑞爸媽日前仍舊前往多倫多親自為柯瑞(Stephen Curry)加油。不過回到下榻飯店，卻遭到不理性球迷包圍罵髒話，讓好好先生柯瑞也跳出來痛批：「真的超蠢！」

身為連續參戰5次總冠軍戰的沙場老將，柯瑞對球迷舉動早已見怪不怪，「來到總冠軍戰跟球迷有這樣的互動很難避免，他們感覺想要刷存在感，特別是在這種社群媒體擴散很快的時代。」

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但不只球迷，就練知名度非常高的老柯瑞(Dell Curry)和柯瑞媽(Sonya Curry)都受到球迷言語攻擊，「球迷聚集在我們住的飯店外對我們和家人罵髒話，真的還滿蠢的。不管事情怎樣，我們都有風度地面對，盡量不要管這些人，這也不會影響我們。」

上個禮拜，更有一名28歲暴龍球迷在接受訪問時以不雅言語評論柯瑞的老婆艾莎(Ayesha)，已遭到起訴。暴龍球迷在杜蘭特(Kevin Durant)受傷倒下時歡呼，也讓柯瑞不開心。

關鍵字： 暴龍勇士柯瑞NBA冠軍戰
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