巨人無意賤價兜售邦格納　洋基包裹無法滿足要求

▲巨人有計劃交易邦格納。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）被認為是今年交易市場的主要對象，吸引不少球隊的關注，不過巨人球團不打算「賤價出售」，如果對方交易包裹不符預期，傾向留下這位曾幫助巨人奪下3冠的王牌左投。

根據《The Athletic》記者巴格加利（Andrew Baggarly）報導，巨人總管柴迪（Farhan Zaidi）不急於交易邦格納，他向有興趣交易的球團表示，如果無法提出滿意的交易包裹，他將不會答應這筆交易。

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如果最終沒有任何一支球隊提出柴迪滿意的報價，那麼巨人隊將留下邦格納，一直到他賽季結束成為自由球員。若最終沒有完成交易，巨人計劃在休賽季向他提出合格報價，假設他拒絕報價，選擇與其他球隊簽約，巨人將可獲得選秀補償。

隨著賽季即將進入中段，各隊為了準備衝刺季後賽，準備透過交易進行補強，特別是在自由市場最大咖凱戈（Dallas Keuchel）已經加盟勇士，邦格納成為先發補強的首選之一。

今年球季洋基隊先發輪值一直處於傷病的狀態，投出9勝2敗、防禦率3.86佳績的赫曼（Domingo German）因為臀部傷勢被放入10天傷兵名單。至於王牌史華連諾（Luis Severino）仍在傷兵名單養傷，最快明星賽後才能歸隊，洋基對於邦格納表達交易興趣。

儘管洋基有計劃向巨人提出交易，但根據大聯盟記者范森（Mark Feinsand）指出，洋基想要提出的交易包裹，恐怕無法滿足巨人的要求。

▲洋基先前鎖定的凱戈，已經被勇士簽走。（圖／達志影像／美聯社）