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楚特追平2分砲！打飛柳賢振第10勝　率天使5比3逆轉

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▲▼楚特（Mike Trout） 。（圖／路透社）

▲楚特打飛柳賢振勝投 。（圖／路透社）

記者林緯平／綜合報導

大聯盟11日（台灣時間）上演「洛城內戰」，道奇派出南韓左投「柳胖」柳賢振客場挑戰天使。賽前，柳賢振有機會成為本季首位拿下10勝的投手，本場他在投完6局僅失1分的情況下退場，當時道奇以3比1領先，故柳賢振具有勝投資格。沒想到在柳賢振退場後，楚特（Mike Trout）立馬在7局下扛出追平比數的2分砲，瞬間讓柳胖的勝投飛了！終場天使就以5比3逆轉勝。

柳賢振今主投6局被敲出7支安打，僅在2局下被天使第五棒卡洪（Kole Calhoun）敲出一發陽春砲，掉了1分。道奇打線則相當給力，2局上靠著席格（Corey Seager）、泰勒（Chris Taylor）、赫南德茲（Enrique Hernandez）安打串連，為柳賢振打下3分基礎。此戰，柳賢振與天使先發投手坎寧（Griffin Canning）都在完成6局後退場，而比數則是道奇3比1領先。

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▲2018國聯冠軍戰G6,道奇先發柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振勝投被楚特打飛。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到就在柳賢振退場後，7局下楚特面對道奇第三任投手弗洛羅（Dylan Floro）時，扛出兩分砲（本季第18轟），瞬間把比數追平，也將柳賢振的勝投給打飛。

8局下天使趁勝追擊，首棒代打上陣的大谷翔平先是選到保送，凱利（Joe Kelly）靠著觸身球上壘、拉克羅伊（Jonathan Lucroy）也遭四壞保送，這時天使僅1人出局攻占滿壘。隨後靠著野手選擇、投手暴投，天使沒靠任何安打，就在此局將比數逆轉為5比3。

9局上，天使推出羅伯斯（Hansel Robles）登板救援，雖被馬丁（Russell Martin）、泰勒敲出安打，但最後仍成功關門守住勝利。

關鍵字： MLB楚特柳賢振全壘打
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