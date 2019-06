楚特追平2分砲！打飛柳賢振第10勝　率天使5比3逆轉

▲楚特打飛柳賢振勝投 。(圖/路透社)

記者林緯平/綜合報導

大聯盟11日(台灣時間)上演「洛城內戰」,道奇派出南韓左投「柳胖」柳賢振客場挑戰天使。賽前,柳賢振有機會成為本季首位拿下10勝的投手,本場他在投完6局僅失1分的情況下退場,當時道奇以3比1領先,故柳賢振具有勝投資格。沒想到在柳賢振退場後,楚特(Mike Trout)立馬在7局下扛出追平比數的2分砲,瞬間讓柳胖的勝投飛了!終場天使就以5比3逆轉勝。

柳賢振今主投6局被敲出7支安打,僅在2局下被天使第五棒卡洪(Kole Calhoun)敲出一發陽春砲,掉了1分。道奇打線則相當給力,2局上靠著席格(Corey Seager)、泰勒(Chris Taylor)、赫南德茲(Enrique Hernandez)安打串連,為柳賢振打下3分基礎。此戰,柳賢振與天使先發投手坎寧(Griffin Canning)都在完成6局後退場,而比數則是道奇3比1領先。

▲柳賢振勝投被楚特打飛。(圖/達志影像/美聯社)

沒想到就在柳賢振退場後,7局下楚特面對道奇第三任投手弗洛羅(Dylan Floro)時,扛出兩分砲(本季第18轟),瞬間把比數追平,也將柳賢振的勝投給打飛。

8局下天使趁勝追擊,首棒代打上陣的大谷翔平先是選到保送,凱利(Joe Kelly)靠著觸身球上壘、拉克羅伊(Jonathan Lucroy)也遭四壞保送,這時天使僅1人出局攻占滿壘。隨後靠著野手選擇、投手暴投,天使沒靠任何安打,就在此局將比數逆轉為5比3。

9局上,天使推出羅伯斯(Hansel Robles)登板救援,雖被馬丁(Russell Martin)、泰勒敲出安打,但最後仍成功關門守住勝利。

We’re about to say something so controversial yet so brave.



Mike Trout is good at baseball. pic.twitter.com/tjlcOUykPR