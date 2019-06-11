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NBA冠軍戰／林書豪成就首位出賽獲冠軍戒亞洲球員再等等

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▲林書豪在總冠軍賽登場。（圖／CFP）

▲林書豪在總冠軍賽登場。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

總冠軍系列戰G5，取得聽牌的暴龍11日在主場1分之差輸給勇士，隊史創隊24年首冠還要再等等。台裔球星林書豪雖然整個系列賽只在G3出賽51秒，但仍然具備冠軍戒資格，有望成為歷史首位季後賽登場並獲得冠軍戒的亞洲球員。

總冠軍G5暴龍在第三節末將14分落後追到4分差距，更是在比賽最後3分半鐘逆轉戰局取得103比97領先。不過尋求三連霸的勇士，靠著柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）接連的三分彈反超3分領先，暴龍1分落後之際將命運交給羅瑞（Kyle Lowry）外線失手，終場以105比106落敗，勇士系列戰追成2勝3敗，G6將在台灣時間14日奧克蘭舉行，林書豪有望在G6寫下亞洲球員歷史。

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林書豪季中被老鷹交易至暴龍，被寄望補上范弗利特（Fred VanVleet）受傷空缺，不料遲遲無法融入球隊，例行賽為暴龍出賽23場其中3場先發，場均18.8分鐘出賽，投籃命中率37.4%，三分球命中率則為20%，貢獻7分、2.6籃板、2.2助攻，遠不及老鷹時期的46.6%投籃命中率，10.7分、2.3籃板、3.5助攻。

季後賽階段林書豪更是完全的不被信任，暴龍季後賽之路到總冠軍系列戰G5總共打了23場，林書豪僅獲得8場出賽，場均3.4分鐘攻下1.1分、0.4籃板、0.5助攻，投籃手感持續不佳，9投2中僅22.2%命中率。

林書豪的低迷表現，也影響到最重要的總冠軍系列戰出賽機會，5場比賽僅在G3出賽51秒鐘，沒有留下任何數據，不過仍創下首位站上總冠軍地板亞洲球員，還差1勝成就更大的亞洲球員歷史。

中國籍的巴特爾2003年隨著馬刺奪冠，成為歷史首位獲得NBA冠軍戒的亞洲球員，同樣來自中國的孫悅則是2009年跟著湖人拿下冠軍，不過兩人在該年季後賽皆沒有上場紀錄。林書豪若順利隨著暴龍奪冠，將成為歷史第3位獲NBA冠軍戒亞洲球員，更是第一位台裔球員、季後賽有上場紀錄球員。

關鍵字： NBA冠軍戰暴龍勇士林書豪
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