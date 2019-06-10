運動雲

>

U18對抗賽／游擊守備範圍大　鄭宗哲內野施展魔法

ETtoday運動雲

▲U18藍白對抗賽，鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽藍隊取得2勝，究竟有什麼神秘力量讓藍隊贏得兩場比賽，教練團不諱言鄭宗哲是關鍵人物，直言他在場上有一股魔力。

鄭宗哲在國中時期就具備對比賽的敏銳度，高中三年也成長不少，玉山盃時高雄市總教練李來發就曾說過，「有他在的比賽幾乎都會贏。」來到U18中華培訓隊，總教練周宗志再次提及他的這項特質，「他兩場先發藍隊都贏，本身就有領導能力，而且感染力很強大，有辦法帶動隊友。」而且有大聯盟球探指出，他的守備範圍很大，很適合扛游擊。

請繼續往下閱讀...

有一派隊友認為他常常在場上提醒隊友，但也有人認為他其實話很少，玉山盃高雄市比賽時就跟他搭擋二、游的翁耀宗說，「他是攻、守、跑俱佳的好手，而且不會有什麼負面想法，也會在我低潮時鼓勵我。」

其實鄭宗哲去年就有機會參加U18亞青，不過他放棄替補的機會，認為自己還不夠好，這次來到中華隊已經是「準備好」的心態，面對來自各隊的隊友，如何短時間培養守備默契，他談到，「其實要先把自己本分做好，場下觀察每個人的個性，我也會跟別人交流，互相學習。」

同為藍隊的內野手王順和透露，「他無時無刻都會提醒別人，如果他不在就要自己多觀察，真的很有領導能力。」二、游搭擋林瑞鈞則說，「內野真的很競爭，因為跟宗哲同一間房，就會多跟他請教，像是算彈跳跟守備的心態，他的領導能力和穩定度值得學習。」

捕手羅暐捷在高雄市與鄭宗哲同隊，現在則分屬藍、白隊，他透露，「現在有他在上場守備，跑壘就要小心，我當捕手的時候會覺得很安心，因為他機動性很強，其實他不是話很多的球員，但他的行動力就是會感染隊友。」

▲U18藍白對抗賽林瑞鈞（左）、鄭宗哲（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽林瑞鈞（左）、鄭宗哲（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽鄭宗哲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

熱門新聞

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

金酒震撼不再冠名贊助SBL　職籃恐陷更大危機

「老爹」中彈意識清楚　向醫生呼救：拜託不要讓我死

「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

中職／招牌「轟天雷」重現　統一獅等布雷點頭回鍋

讀者回應

﻿

最新新聞

1華南青少棒　10日台北市遭淘汰

2東京奧運台灣配票　棒球分到600張最多

3這兩人很好笑　高國慶推薦明星賽

4領導力強大　鄭宗哲內野施展魔法

5婉拒中華隊　高國慶笑自己太老

熱門新聞

1紅襪「老爹」驚傳夜店遭槍擊！

2金酒震撼彈　第17季不再冠名SBL

3老爹中彈　呼救：拜託不要讓我死

4勇士潰不成軍　李亦伸斷言暴龍G5封王

5法網納達爾稱王奪第12冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366