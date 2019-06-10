U18對抗賽／游擊守備範圍大　鄭宗哲內野施展魔法

▲U18藍白對抗賽，鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽藍隊取得2勝，究竟有什麼神秘力量讓藍隊贏得兩場比賽，教練團不諱言鄭宗哲是關鍵人物，直言他在場上有一股魔力。

鄭宗哲在國中時期就具備對比賽的敏銳度，高中三年也成長不少，玉山盃時高雄市總教練李來發就曾說過，「有他在的比賽幾乎都會贏。」來到U18中華培訓隊，總教練周宗志再次提及他的這項特質，「他兩場先發藍隊都贏，本身就有領導能力，而且感染力很強大，有辦法帶動隊友。」而且有大聯盟球探指出，他的守備範圍很大，很適合扛游擊。

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有一派隊友認為他常常在場上提醒隊友，但也有人認為他其實話很少，玉山盃高雄市比賽時就跟他搭擋二、游的翁耀宗說，「他是攻、守、跑俱佳的好手，而且不會有什麼負面想法，也會在我低潮時鼓勵我。」

其實鄭宗哲去年就有機會參加U18亞青，不過他放棄替補的機會，認為自己還不夠好，這次來到中華隊已經是「準備好」的心態，面對來自各隊的隊友，如何短時間培養守備默契，他談到，「其實要先把自己本分做好，場下觀察每個人的個性，我也會跟別人交流，互相學習。」

同為藍隊的內野手王順和透露，「他無時無刻都會提醒別人，如果他不在就要自己多觀察，真的很有領導能力。」二、游搭擋林瑞鈞則說，「內野真的很競爭，因為跟宗哲同一間房，就會多跟他請教，像是算彈跳跟守備的心態，他的領導能力和穩定度值得學習。」

捕手羅暐捷在高雄市與鄭宗哲同隊，現在則分屬藍、白隊，他透露，「現在有他在上場守備，跑壘就要小心，我當捕手的時候會覺得很安心，因為他機動性很強，其實他不是話很多的球員，但他的行動力就是會感染隊友。」

▲U18藍白對抗賽林瑞鈞（左）、鄭宗哲（右）。（圖／記者楊舒帆攝）