紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

體育中心/綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)驚傳遭到槍擊!根據多家外媒報導,歐提茲在家鄉多明尼加夜店遭流彈波及,緊急被送醫急救,詳細傷勢情況尚未得知,至於槍手已經當場被制伏。

▲老爹歐提茲(David Ortiz)。(圖/達志影像/美聯社)



根據《ESPN》報導,歐提茲的父親利奧(Leo Ortiz)表示,歐提茲在多明尼加首都聖多明哥一家夜店狂歡,不明原因遭到兇嫌開槍襲擊,目前還不清楚事件的發生,也無法得知兒子傷勢情況。

「有人告訴我歐提茲受傷了,他們把他帶到了一個醫療中心,但是他們並沒有告訴我他現在到底是怎麼回事,也不知道他被送到哪裡治療。」心急如焚的父親利奧向《ESPN》表示。

有多家媒體報導歐提茲遭到槍擊,《ESPN》知名記者帕森(Jeff Passan)指出,歐提茲是在被搶劫的過程中中彈,《波士頓環球報》資深記者亞伯拉罕(Pete Abraham)則表示,歐提茲是被子彈打中腿部。

根據現場目擊者的手機影片,開槍的兇嫌當場被制伏,一群民眾圍繞在旁對他拳打腳踢,將他打得滿臉是血,現場目擊者指出,這位槍手想要搶劫歐提茲身上的鑽石項鍊,在荒亂之中開了槍。

43歲的歐提茲於2016年球季結束高掛球鞋,在大聯盟打滾20年,10度入選全明星賽,生涯累計541轟,1768分打點、2472支安打,幫助紅襪拿下2004、2007和2013年3次世界大賽冠軍。

Footage of the man who shot David Ortiz in Dominican Republic being beaten and cursed out by locals. pic.twitter.com/gfnF7LKJie