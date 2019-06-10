紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

體育中心／綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）驚傳遭到槍擊！根據多家外媒報導，歐提茲在家鄉多明尼加夜店遭流彈波及，緊急被送醫急救，詳細傷勢情況尚未得知，至於槍手已經當場被制伏。

▲老爹歐提茲（David Ortiz）。（圖／達志影像／美聯社）



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根據《ESPN》報導，歐提茲的父親利奧（Leo Ortiz）表示，歐提茲在多明尼加首都聖多明哥一家夜店狂歡，不明原因遭到兇嫌開槍襲擊，目前還不清楚事件的發生，也無法得知兒子傷勢情況。

「有人告訴我歐提茲受傷了，他們把他帶到了一個醫療中心，但是他們並沒有告訴我他現在到底是怎麼回事，也不知道他被送到哪裡治療。」心急如焚的父親利奧向《ESPN》表示。

有多家媒體報導歐提茲遭到槍擊，《ESPN》知名記者帕森（Jeff Passan）指出，歐提茲是在被搶劫的過程中中彈，《波士頓環球報》資深記者亞伯拉罕（Pete Abraham）則表示，歐提茲是被子彈打中腿部。

根據現場目擊者的手機影片，開槍的兇嫌當場被制伏，一群民眾圍繞在旁對他拳打腳踢，將他打得滿臉是血，現場目擊者指出，這位槍手想要搶劫歐提茲身上的鑽石項鍊，在荒亂之中開了槍。

43歲的歐提茲於2016年球季結束高掛球鞋，在大聯盟打滾20年，10度入選全明星賽，生涯累計541轟，1768分打點、2472支安打，幫助紅襪拿下2004、2007和2013年3次世界大賽冠軍。