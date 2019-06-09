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U18對抗賽／跑給球探看！岳政華繞回本壘14秒5超速了

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▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽9日進行第二戰，岳政華投打俱佳，首打席敲出安打，野手失誤後快腿繞回本壘，而且中繼登板3局無失分，展現二刀流本色。

岳政華首局敲出右外野安打，靠著野手漏球衝刺回到本壘，為白隊先攻下2分，他從繞回本壘只需要14秒5，展現速度優勢。總教練周宗志說，「我們第一天全隊測速，繞回本壘鄭宗哲最快14秒1排行第一，岳政華14秒5也落在前三名。」

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岳政華高二以投球表現被關注，不過高三反倒是野手表現較亮眼，不過周宗志也盡量在這次中華對抗賽中，讓投手也有打擊機會表現。岳政華上次實戰是王貞治盃冠軍戰只投2人次，相隔3週再實戰，投3局被敲2安打，奪1K無失分。

岳政華此戰球速沒有發揮他過去水準，但內容不差，岳政華說，「真的很久沒投了，原本以為會被打爆，牛棚的時候沒投進好球帶，無法控制的感覺，不過上場後覺得投得還不錯，沒有失分。」周宗志則說，「也希望看他能不能多分擔一點局數，會再觀察看看，如果沒辦法調整到位的話，還是不勉強，以野手為主就好。」

打擊方面，岳政華首戰熄火吞2K，此戰1安打1保送，他表示，「有點疲勞，棒子擺比較後面一點，有安打就好，有壓力釋放的感覺，」他已經表態要選秀，場邊又聚集5隊球探，心裡也多少有壓力，「球探有在看，如果打好的話，印象應該比較好。」

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽岳政華
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