運動雲

>

貝爾崔29號球衣退休　貓王趁機「偷摸頭」差點被椅子K

ETtoday運動雲

▲貝爾崔29號球衣退休儀式，「貓王」趁機偷摸頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝爾崔29號球衣退休儀式，「貓王」趁機偷摸頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

遊騎兵39歲老將「崔哥」貝爾崔（Adrian Beltre）在去年11月底正式宣布退休，大聯盟生涯21個球季劃下句點。遊騎兵在9日雙重賽第2戰賽前，替這位生涯3166安的強打舉辦「29號球衣」退休儀式，在令人感動的儀式上，好友「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）仍不忘偷摸頭，把崔哥弄得又氣又好笑。

貝爾崔今日現身熟悉的遊騎兵主場，隊友們錄製影片向這位前輩致意，看到隊友錄製的影片，貝爾崔表示：「我非常榮幸今晚能夠站在這裡，聽到他們對我的稱讚，我知道他們大概是在說謊。」

請繼續往下閱讀...

貝爾崔是著名討厭被摸頭的球星，可說是大忌中的大忌，但小老弟「貓王」安德魯斯總是喜歡挑戰他的底線。貝爾崔在儀式中開心收下安德魯斯送上訂製睡袍，並將其套上身，而調皮的安德魯斯又趁機偷摸頭，貝爾崔嚇一大跳，拿起身旁的折疊椅作勢反擊，反應相當搞笑。

貝爾崔生涯在大聯盟征戰21個賽季，生涯累積無數成就，但唯一遺憾就是未能如願戴上冠軍戒。回顧2011年世界大賽，遊騎兵只差1好球就能高舉世界大賽冠軍，但遭到弗里斯（David Freese）三壘安追平比數，更是在延長賽被說再見，士氣大振的紅雀G7殊死戰一鼓作氣淘汰遊騎兵，寫下外卡傳奇。

貝爾崔征戰大聯盟21年，出賽2933場比賽，擊出3166支安打是非美國籍球員最多，轟出477發全壘打，生涯4度入選明星賽，拿過5座金手套、4座銀棒獎，3度締造完全打擊，2004年以48轟摘下國聯全壘打王，2013年單季199支安打登上美聯安打王。

若不計算全大聯盟都退休的羅賓森（Jackie Robinson）42號球衣，遊騎兵隊史共有4位榮獲背號退休的球員，前3位分別是34號的萊恩（Nolan Ryan）、7號的I-Rod（Ivan Rodriguez）和歐提斯（Johnny Oates）的26號，以及貝爾崔的29號。

▲貝爾崔29號球衣退休儀式，「貓王」趁機偷摸頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝爾崔象徵29號球衣退休。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 貝爾崔遊騎兵安德魯斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

中職／林智勝好心有好報　失投球轟出代打追平全壘打

洋基老將賈德納摔頭盔洩憤　回彈打臉超尷尬

NBA冠軍戰／勇士對KD未能復出很沮喪　嘴綠：為何不能創造歷史

真的打大陸　亞洲盃男籃資格賽中華隊分組上演兩岸對決

從小景仰詹皇卻遭遺棄....　朗多曝AD交易案打擊隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1李灝宇掃4安、陳柏毓飆速　白隊勝

2多倫多市長：雷納德競選我願辭職

3陪受傷球員到晚上　台體防護獲讚

4秋信守「小弟弟」挨88英里觸身球

5貝爾崔29號退休　貓王趁機偷摸頭

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2林智勝好心有好報　轟出代打追平轟

3賈德納摔頭盔回彈打臉超尷尬

4勇士對KD未能復出很沮喪

5亞洲盃男籃　中華、大陸同組對決

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366