貝爾崔29號球衣退休　貓王趁機「偷摸頭」差點被椅子K

▲貝爾崔29號球衣退休儀式，「貓王」趁機偷摸頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

遊騎兵39歲老將「崔哥」貝爾崔（Adrian Beltre）在去年11月底正式宣布退休，大聯盟生涯21個球季劃下句點。遊騎兵在9日雙重賽第2戰賽前，替這位生涯3166安的強打舉辦「29號球衣」退休儀式，在令人感動的儀式上，好友「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）仍不忘偷摸頭，把崔哥弄得又氣又好笑。

貝爾崔今日現身熟悉的遊騎兵主場，隊友們錄製影片向這位前輩致意，看到隊友錄製的影片，貝爾崔表示：「我非常榮幸今晚能夠站在這裡，聽到他們對我的稱讚，我知道他們大概是在說謊。」

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貝爾崔是著名討厭被摸頭的球星，可說是大忌中的大忌，但小老弟「貓王」安德魯斯總是喜歡挑戰他的底線。貝爾崔在儀式中開心收下安德魯斯送上訂製睡袍，並將其套上身，而調皮的安德魯斯又趁機偷摸頭，貝爾崔嚇一大跳，拿起身旁的折疊椅作勢反擊，反應相當搞笑。

Even on his jersey retirement night, Beltre couldn’t escape it #Forever29



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貝爾崔生涯在大聯盟征戰21個賽季，生涯累積無數成就，但唯一遺憾就是未能如願戴上冠軍戒。回顧2011年世界大賽，遊騎兵只差1好球就能高舉世界大賽冠軍，但遭到弗里斯（David Freese）三壘安追平比數，更是在延長賽被說再見，士氣大振的紅雀G7殊死戰一鼓作氣淘汰遊騎兵，寫下外卡傳奇。

貝爾崔征戰大聯盟21年，出賽2933場比賽，擊出3166支安打是非美國籍球員最多，轟出477發全壘打，生涯4度入選明星賽，拿過5座金手套、4座銀棒獎，3度締造完全打擊，2004年以48轟摘下國聯全壘打王，2013年單季199支安打登上美聯安打王。

若不計算全大聯盟都退休的羅賓森（Jackie Robinson）42號球衣，遊騎兵隊史共有4位榮獲背號退休的球員，前3位分別是34號的萊恩（Nolan Ryan）、7號的I-Rod（Ivan Rodriguez）和歐提斯（Johnny Oates）的26號，以及貝爾崔的29號。

▲貝爾崔象徵29號球衣退休。（圖／達志影像／美聯社）