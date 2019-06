貝爾崔29號球衣退休　貓王趁機「偷摸頭」差點被椅子K

▲貝爾崔29號球衣退休儀式,「貓王」趁機偷摸頭。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

遊騎兵39歲老將「崔哥」貝爾崔(Adrian Beltre)在去年11月底正式宣布退休,大聯盟生涯21個球季劃下句點。遊騎兵在9日雙重賽第2戰賽前,替這位生涯3166安的強打舉辦「29號球衣」退休儀式,在令人感動的儀式上,好友「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)仍不忘偷摸頭,把崔哥弄得又氣又好笑。

貝爾崔今日現身熟悉的遊騎兵主場,隊友們錄製影片向這位前輩致意,看到隊友錄製的影片,貝爾崔表示:「我非常榮幸今晚能夠站在這裡,聽到他們對我的稱讚,我知道他們大概是在說謊。」

貝爾崔是著名討厭被摸頭的球星,可說是大忌中的大忌,但小老弟「貓王」安德魯斯總是喜歡挑戰他的底線。貝爾崔在儀式中開心收下安德魯斯送上訂製睡袍,並將其套上身,而調皮的安德魯斯又趁機偷摸頭,貝爾崔嚇一大跳,拿起身旁的折疊椅作勢反擊,反應相當搞笑。

Even on his jersey retirement night, Beltre couldn’t escape it #Forever29



pic.twitter.com/XoZ8hJwHMU