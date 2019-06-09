大聯盟首度對決！大谷棒打學長菊池　開啟天使3分攻勢

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

水手9日與天使進行三連戰第二場比賽，先發菊池雄星與學弟大谷翔平展開大聯盟的首次對決，此戰先發第3棒擔綱指定打擊的大谷翔平，於首局下就從學長手中擊出安打，替天使開啟3分攻勢。

今年菊池雄星跟隨學弟大谷翔平的步伐，透過入札制度挑戰大聯盟，兩人對決一直是日媒關注的焦點，原本5月31日雙方就有機會迎來大聯盟首次對決，但該場比賽大谷被安排坐板凳，天使教頭奧斯瑪斯（Brad Ausmus）還因此向球迷道歉。

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天使8日回到主場與水手展開三連戰，兩人終於正面對決。首局下面對學弟大谷翔平，菊池雄星第1顆94英里速球偏高形成壞球，接著第2球接近紅中的93英里速球，讓大谷揮棒落空，第3顆外角滑球被大谷敲出右外野滾地穿越安打。

Yusei Kikuchi & Shohei Ohtani went to the same high school in Japan.



They squared off twice in Japan (3 K & 2 hits).



They just faced each other for the first time in the major leagues: pic.twitter.com/B4cdPGSfPI — Cut4 (@Cut4) June 9, 2019

大谷翔平在兩出局安打帶起球隊攻勢，下一棒普侯斯（Albert Pujols）掃出二壘安打，進佔二、三壘得點圈，隨後2支安打加上水手1次失誤，一口氣打進3分，菊池責失2分。

24歲的大谷翔平與27歲的菊池雄星曾在日職有過2場交手記錄，大谷翔平在5次的打數中揮出2支安打，打擊率高達.400，但其他3次未敲安打的打席當中，都遭到了學長菊池的三振。

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）