大聯盟首度對決！大谷棒打學長菊池　開啟天使3分攻勢

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

水手9日與天使進行三連戰第二場比賽,先發菊池雄星與學弟大谷翔平展開大聯盟的首次對決,此戰先發第3棒擔綱指定打擊的大谷翔平,於首局下就從學長手中擊出安打,替天使開啟3分攻勢。

今年菊池雄星跟隨學弟大谷翔平的步伐,透過入札制度挑戰大聯盟,兩人對決一直是日媒關注的焦點,原本5月31日雙方就有機會迎來大聯盟首次對決,但該場比賽大谷被安排坐板凳,天使教頭奧斯瑪斯(Brad Ausmus)還因此向球迷道歉。

天使8日回到主場與水手展開三連戰,兩人終於正面對決。首局下面對學弟大谷翔平,菊池雄星第1顆94英里速球偏高形成壞球,接著第2球接近紅中的93英里速球,讓大谷揮棒落空,第3顆外角滑球被大谷敲出右外野滾地穿越安打。

Yusei Kikuchi & Shohei Ohtani went to the same high school in Japan.



They squared off twice in Japan (3 K & 2 hits).



They just faced each other for the first time in the major leagues: pic.twitter.com/B4cdPGSfPI