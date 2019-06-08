U18對抗賽／模仿王柏融打擊　林政華首戰猛打賞加分了

▲U18對抗賽林政華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

台東縣林政華完全沒有想到自己能進中華隊培訓隊，而且首戰他就演出猛打賞，還從李晨薰手中敲出2安打，在全國好手雲集的團隊裡，刺激他競爭意識，盼不要落差太大。

林政華首打席對決李晨薰第1球就敲出中外野安打，接著第二打席再對決，1好1壞時敲出安打，對左投林昱珉打1支安打，林政華表示，「3支安打都是打直球，他們的變化球都很厲害，尤其林昱珉又是左投，如果丟得準的話，我應該打不好，幸運的是對到我時剛好都沒有很準。」

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高二林政華首度參加玉山盃就拿個人獎也入選中華培訓隊，他透露，「前幾天練習看別人狀況好，自認力量不如其他全國強打，感覺自己是很幸運才能入選，所以就放開來打，被選上很開心也很緊張，因為從沒想過這些事，玉山盃又被選為最佳右外野，更不可思議。」

總教練周宗志表示，「當初會選林政華進來就是因為他擊球率很高，作戰能力好，打擊很穩定，第一戰就有這樣的表現會有加分作用。」林政華也認為自己擊球率高不容易被三振是優勢之一，不過看到16歲強打少年李灝宇和李展毅練打頻頻開轟，也讓刺激他成長，「他們的力量，超乎我的想像，是很扯的強，希望自己不要跟他們差太多。」

林政華靠模仿偶像王柏融來增進自己的打擊技巧，他說，「很欣賞他的打擊，不管是直球或變化球都很確實擊球，會看影片模仿他，但也有按照自己的動作做修正，像是他抬腳重心會比較前面，但我如果放前面節奏會做不好，之前嘗試過，也不能完全模仿他。」

林政華小時候看職棒轉播接觸到棒球，也跟弟弟一起用報紙做成球，然後國小4年級加入球隊，因為超齡的關係，這將是他最後一次拼U18中華隊，要把握最後的機會。

▲U18藍白對抗賽，全國好手齊聚一堂。（圖／記者楊舒帆攝）