拚後援歷史最大約失敗　金柏瑞落腳小熊：我不後悔

▲大聯盟現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

去年幫助紅襪奪得世界大賽冠軍的現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel），休賽季想拚5年1億美元的後援投手歷史最大合約未果，在待業將近8個月後，最終以3年4300萬加盟小熊，對此他表示一點都不後悔。

金柏瑞去年季後堅持簽下一張價值5年1億美元的後援投手歷史最大合約，不過高額價碼乏人問津，但經紀公司仍不願降價求售，隨著球季過了四分之一，經紀公司態度才放軟，最終幫他爭取一張3年4300萬美元合約。

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近年大聯盟自由市場遭遇寒冬，很多球員都因此受害，金柏瑞熬了8個月終於找到新東家，他坦言這是一段艱辛的過程，但並沒有為此感到後悔，「我很訝異嗎？不。我對此感到失望嗎？不。我很高興度過這段煎熬的日子，希望可以在球員與球團老闆談約間取得進展。」

已經有8個月未實戰登板，金柏瑞尚未準備好參與比賽，但小熊球團期待他能盡快做好準備回到球場，解決球隊沒有固定終結者的問題，而他也期待替小熊做出貢獻，幫助球隊重返冠軍榮耀。

「這一切取決於我的身體恢復，以及如何做好萬全準備。」金柏瑞表示，「這不單只是要盡可能地趕快回到賽場上，而是我如何調整到最好的狀態來迎接10月份季後賽。」

小熊連續4年闖進季後賽，曾於2016年奪下世界大賽冠軍，但近2年季後賽分別於國聯冠軍戰和國聯外卡戰出局。本季小熊目前以35勝27敗、勝率5成65位居國聯中區龍頭，有望連續5年打進季後賽。

▲小熊在2016年破除「山羊魔咒」，捧起世界大賽冠軍盃 。（圖／達志影像／美聯社）