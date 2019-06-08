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救援王金柏瑞長達8月未登板　小熊稱他已進入比賽模式

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▲紅襪守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

小熊補強後防戰力，以3年4300萬美元簽下金柏瑞（Craig Kimbrel）。這位現役救援王何時能夠登板，球團表示希望已經有長達8個月未實戰登板的他盡快進入比賽狀況，為球隊做出貢獻。

「上週五我們派出球探尼爾森（Joe Nelson）去觀察他的牛棚練投狀況，同時也派出資深球探羅斯（David Ross）去看他訓練情況。」小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）說，「他整體狀況相當好，看起來已經是調整到季中模式。」

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小熊從道奇挖來的守護神莫羅（Brandon Morrow），2018年7月因為背傷報銷，至今都還無法出賽，開季至今沒有專職終結者，由史卓普（Pedro Stop）為主，與西薛克（Steve Cishek）、金茲勒（Brandon Kintzler）、布拉克（Brad Brach）、愛德華茲（Carl Edwards Jr.）5人輪流擔任終結者。

最主要簽下金柏瑞目的，就是希望他擔任球隊終結者一職，艾普斯坦也對他有高度期待，他說：「沒有多少機會可以補進這種名人堂等級的菁英終結者，且不用放掉任何潛力球員，這對於小熊來說是一個絕佳的好機會。」

30歲的金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名。上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍，豐富的經驗和多年優秀實績，勢必為牛棚帶來助益。

關鍵字： 小熊金柏瑞
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