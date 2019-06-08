NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

▲勇士杜蘭特(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

今年季後賽場均能攻得34.2分的杜蘭特(Kevin Durant)復出時間一延再延，直到總冠軍賽G4都還高掛免戰牌。勇士主帥柯爾(Steve Kerr)仍相信KD會在總決賽回歸，希望他G5或G6就能上陣；不過資深替補李文斯頓(Shaun Livingston)直言，勇士得準備好面對這位2屆FMVP無法歸隊的狀況。

原本勇士希望杜蘭特在G4賽前一天能參與3對3對抗訓練，但醫療團隊最終評估他還沒準備好。自從上個9日在對火箭的西區準決賽G5拉傷右小腿後，他已休養了將近1個月。主帥柯爾透露，KD進行了一些個人訓練，能做很多不同的事，但G4還無法上場。

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▲杜蘭特在G4賽前更新個人限時動態。（圖／翻攝自IG／easymoneysniper）

柯爾強調杜蘭特的傷勢沒有出現反覆的狀況，仍希望他在本季回歸，復出時間點大概會落在G5或G6。不過勇士方面也無法確定這位2屆FMVP是否會復出，甚至轉任球評的巴克利(Charles Barkley)早在節目上斷言，「我已經說過了，我不認為杜蘭特會打總決賽。」

持續養傷的杜蘭特似乎對各種關於自己的傳聞感到很厭倦，他在G4賽前於個人IG限時動態引述了一句話，「不斷重複錯誤的訊息，最後也不會變成真的。」

▲勇士杜蘭特。（圖／路透）