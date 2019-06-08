運動雲

>

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

ETtoday運動雲

▲勇士杜蘭特、暴龍伊巴卡。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

今年季後賽場均能攻得34.2分的杜蘭特(Kevin Durant)復出時間一延再延，直到總冠軍賽G4都還高掛免戰牌。勇士主帥柯爾(Steve Kerr)仍相信KD會在總決賽回歸，希望他G5或G6就能上陣；不過資深替補李文斯頓(Shaun Livingston)直言，勇士得準備好面對這位2屆FMVP無法歸隊的狀況。

原本勇士希望杜蘭特在G4賽前一天能參與3對3對抗訓練，但醫療團隊最終評估他還沒準備好。自從上個9日在對火箭的西區準決賽G5拉傷右小腿後，他已休養了將近1個月。主帥柯爾透露，KD進行了一些個人訓練，能做很多不同的事，但G4還無法上場。

請繼續往下閱讀...

▲杜蘭特在G4賽前更新個人限時動態。（圖／翻攝自IG／easymoneysniper）

▲杜蘭特在G4賽前更新個人限時動態。（圖／翻攝自IG／easymoneysniper）

柯爾強調杜蘭特的傷勢沒有出現反覆的狀況，仍希望他在本季回歸，復出時間點大概會落在G5或G6。不過勇士方面也無法確定這位2屆FMVP是否會復出，甚至轉任球評的巴克利(Charles Barkley)早在節目上斷言，「我已經說過了，我不認為杜蘭特會打總決賽。」

持續養傷的杜蘭特似乎對各種關於自己的傳聞感到很厭倦，他在G4賽前於個人IG限時動態引述了一句話，「不斷重複錯誤的訊息，最後也不會變成真的。」

▲勇士杜蘭特。（圖／路透）

▲勇士杜蘭特。（圖／路透）

關鍵字： NBANBA冠軍戰杜蘭特柯爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

熱門新聞

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

內馬爾性侵女模驗傷結果出爐！　面臨2項調查

中職／蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

讀者回應

﻿

最新新聞

1法網女子賽事遭邊緣化還頻出包

2可愛首節8投5中暴龍球員13投1中

3江少慶回穩　5.2局失1分奪勝投

4湯普森砍14分 G4勇士4分領先　

5明年倫敦賽對戰公布　小熊戰紅雀

熱門新聞

1陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

2振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

3中職最速！陳晨威比大聯盟還快

4柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

5內馬爾性侵女模驗傷結果出爐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366