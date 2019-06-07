世大運／楊俊瀚領軍21人田徑名單　男子400接有望再衝牌

▲楊俊瀚替台灣搶下世大運首面短跑金牌。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運將於2019年7月3日登場，體育署日前公布各大項目的名單，田徑方面共派出21人出征，由台灣最速男楊俊瀚領軍，包括男子400公尺楊隆翔、余晨逸；女子百欄謝喜恩、鄭唐秀都在名單中。

本屆田徑代表隊由曾孝生、王國慧教練帶領，男子100公尺項目包括楊俊瀚、王偉旭、110公尺跨欄楊尉廷、400公尺雙雄楊隆翔、余晨逸、400公尺跨欄余嘉軒、彭名揚、跳遠林佳興、林昱堂，加上鄭博宇、魏泰陞、魏溢慶、葉守博。

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▼台北世大運田徑,男子1600公尺接力預賽,中華隊陳傑、王偉旭、楊隆翔、余晨逸。（圖／記者季相儒攝）

其中由魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇組成的400公尺接力組合，剛在國邀賽跑出38秒76打破全國紀錄摘金。女子100公尺由胡家蓁、百欄謝喜恩及鄭唐秀、跳高蔡瀞瑢及蔡旻庭、全能7項陳彩娟、撐竿跳雙如沈怡如和吳家如，共有21人出征。

回顧2017年台北世大運，田徑表現可說是相當亮眼，楊俊瀚100公尺跑出10秒22勇奪金牌，也是台灣在世大運26年來第一面金牌；台灣欄神陳奎儒在110欄以13秒55奪銀；陳傑400欄跑出當時個人最佳的49秒05奪銀；向俊賢跳高以2公尺26拿下銅牌。

▼鄭兆村在台北世大運標槍項目一舉刷新亞洲紀錄，成就不可思議傳奇。（圖／記者黃克翔攝）

鄭兆村的標槍驚天一擲91公尺36，在地主觀眾加持下刷新亞洲紀錄奪金、黃士峰也以86公尺64寫個人最佳獲銅。400接力以魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰以39秒06獲銅，金牌則是日本組合的38秒65，如今新組合在熟悉步點後，有機會再度衝擊獎牌。

男子100公尺部分，楊俊瀚個人最佳為10秒11、賽季最佳為10秒21；在200公尺以20秒37先達標世錦賽。男子跳遠方面，上屆世大運前三名都在7公尺91以上的成績，金牌的捷克選手則是8公尺02。

而林佳興目前最佳成績是在今年3月青年盃的8公尺14、4月底全大運則以8公尺07摘金；林昱堂則是在5月底國邀賽跳出7公尺93刷個人最佳奪下金牌，因此兩人也都很有機會衝擊獎牌。

▼台北世大運田徑,男子110公尺跨欄預賽,楊尉廷。（圖／記者季相儒攝）