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「迪迪」葛雷格里斯回來了　8日對決印第安人歸隊

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▲「基特接班人」葛雷格里斯雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛雷格里斯傷癒回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

去年受傷進行Tommy John手術的洋基當家游擊手「迪迪」葛雷格里斯(Didi Gregorius)終於正式歸隊，將在台灣時間8日對上印地安人的客場系列賽復出。

「我想我不必再多說他有多厲害，過去幾年下來，大家已經知道他對球隊的重要性。他的回歸讓我們感到相當興奮。」總教練布恩(Aaron Boone)表示。去年美聯分區系列賽G2，葛雷格里斯在傳球過程中受傷，雖然他表示當下就知道可能得動刀，但下2場比賽仍堅持上場。

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葛雷格里斯隨後在10月17日由大都會隊醫艾爾特查克(David Altchek)執刀動手術。「他從春訓開始就已經表示自己準備好了，現在他真的回來了。我知道他有多努力，他是個好相處，帶有藍領精神，渴望回到場上的球員。」

迎接「迪迪」回歸，在接下來與印地安人的3連戰之中暫定上陣2場，休戰時游擊將由托瑞斯（Gleyber Torres）暫代。目前托瑞斯和三壘手厄薛拉（Gio Urshela）每週暫定休戰兩次，給予雷瑪西烏（DJ LeMahieu）先發機會。雷瑪西烏也能替補一壘手維特（Luke Voit）。

「他在場上場下都是領導者，有他回來球隊會更歡樂。」沙巴西亞(CC Sabathia)說。
 

關鍵字： 葛雷格里斯
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