金勾臂放倒前NBA前鋒再跳舞慶祝　菲律賓惡漢遭PBA無限期禁賽

▲阿布埃瓦（Calvin Abueva）金勾臂瓊斯（Terrence Jones）。（圖／@barstooltweetss twitter）

體育中心／綜合報導

日前菲律賓PBA 7屆明星前鋒阿布埃瓦（Calvin Abueva）與前NBA前鋒瓊斯（Terrence Jones）發生嚴重衝突，前者下陰挨了後者一拳後，趁機以「金勾臂」回擊，差點演變成更大的衝突，聯盟5日做出回應，將阿布埃瓦無限期禁賽。

現年27歲的前NBA休士頓火箭前鋒瓊斯，今年重返NBA失敗後加盟菲律賓PBA的TNT，日前與鳳凰隊的比賽第4節最後7分半鐘，外線出手遭阿布埃瓦正面撞倒，不僅裁判沒有響哨，還遭遇阿布埃瓦的挑釁，瓊斯起身順勢攻擊阿布埃瓦下陰。暫停時間瓊斯還手舞足蹈的慶祝，埋下後續的衝突。

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暫停回來後，瓊斯搶下防守籃板，阿布埃瓦把握機會直接用金勾臂將他放倒，瓊斯起身之後直接去找阿布埃瓦理論，但被裁判擋了下來，雙方在場的球員都圍過來，阿布埃瓦躲在人群之後，用更誇張的舞蹈回應瓊斯，試圖激怒對手。

聯盟在隔天5日，懲處阿布埃瓦無限期禁賽，理由除了與瓊斯的衝突外，還有之前他在與黑水菁英的比賽中，對對手帕克斯（Bobby Ray Parks Jr.）場邊的女友做出不雅手勢。

阿布埃瓦不僅在國內惡名遠播，國際賽場上名聲也非常不佳，2015年長沙亞錦賽就與中國隊發生衝突，2017年亞洲盃則是頭鎚中國前鋒李根，2018年世界盃男籃亞太區資格賽菲律賓與澳洲的「大亂鬥」阿布埃瓦也有份，被FIBA罰全隊最重的6場禁賽。