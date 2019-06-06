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法網／詹詠然混雙46分鐘快打進冠軍戰　衛冕就差最後一勝

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▲詹詠然和多迪格攜手晉級。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和多迪格挺進冠軍戰。（圖／劉雪貞提供）

記者顏如玉／綜合報導

挑戰在法網衛冕混雙的詹詠然與克羅埃西亞多迪格(Ivan Dodig)，4強碰上頭號種子巴西雙打名將巴西索亞瑞斯(Bruno Soares)搭檔美國選手梅莉卡(Nicole Melichar)，僅花46分鐘就以直落二奪勝，挺進冠軍戰，二連霸差最後一勝。

詹詠然和多迪格為去年法網混雙冠軍，今年挑戰衛冕，雖然未列種子組合，但至4強戰前都未失一局，32強起先後以直落二擊敗2017年澳網混雙冠軍美國老將史皮爾斯(Abigail Spears)和哥倫比亞名將卡巴爾（Juan Sebastian Cabal)、德國的葛安菲特(Anna-Lena Groenefeld)以及哥倫比亞選手法拉(Robert Farah)、地主組合海斯(Amandine Hesse)和邦齊(Benjamin Bonzi)。

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來到4強面對美巴組合，首盤詹詠然組合僅遭到對手糾纏4局，來到2比2後，詹詠然隨即連下4局率先以6比2拿下，第二盤詹詠然也率先破發連下4局，雖然美巴組合此時回穩要回1局，但詹詠然不再給對手機會，連下2局以6比1再下一城奪勝。 

關鍵字： 法網詹詠然混雙
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