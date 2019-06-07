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NBA冠軍戰／沒KD勇士更強？　籃網卡洛：再說不要看NBA

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▲勇士杜蘭特、湯普森。（圖／路透）

▲卡洛表示再說沒KD的勇士更強就不要看NBA了。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在6日的總冠軍戰敗給暴龍，系列戰處在1比2落後，會有這樣的結果就是因為他們出現大量傷兵潮，不過先前杜蘭特(Kevin Durant)缺賽後，勇士橫掃拓荒者，當時外界都在議論沒有KD的勇士更強，但籃網前鋒卡洛(DeMarre Carroll)卻表示再說這種話的人不要看NBA了。

杜蘭特在與火箭的系列賽G5第三節投籃落地後，不慎造成右小腿拉傷，至今缺席了7場季後賽，而在杜蘭特缺賽後，勇士在西區冠軍戰卻展現過往的球風，以4比0橫掃了拓荒者，使得外界都開始認為沒有杜蘭特的勇士更強，但到了總冠軍戰，勇士卻遭逢了極大的困境，不僅G1就敗給暴龍，現在回到主場又再次吞下敗仗，系列戰處在1比2落後。

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勇士現在的處境似乎也讓大家不再提起「沒KD更強」這句話，就連籃網前鋒卡洛也在推特上表示，「誰再覺得勇士少了杜蘭特變得更強，那就不要再看NBA了」，只是勇士會處在落後，也跟湯普森(Klay Thompson)、魯尼(Kevon Looney)的缺戰有一定關係，但杜蘭特的傷勢仍舊未恢復，G4能否出戰還是未知數，另外湯普森同樣不確定是否出戰，若兩人都繼續缺賽，勢必會讓勇士面臨很大麻煩。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特G4不確定能否出賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特
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