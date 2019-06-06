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溫智豪「遇見對的人」決定結婚　中甲續約萬事具備一年

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▲▼ 中華男足,溫智豪 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲中華男足,溫智豪 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／高雄報導

中華男足6日將在高雄迎戰尼泊爾，其中目前效力中甲北體大的中場核心溫智豪也回歸陣中，他不但近期表現火燙，日前更剛宣布結婚，可說是萬事俱備的一年，也希望自己回到國家隊，可以多幫助球隊組織進攻拿下勝利。

溫智豪在中甲近期初賽的8場比賽，就貢獻4球、送出1次助攻，加上日前更在自己的社群平台公布和女友結婚的喜訊，笑稱「因為遇見對的人。」也是因為剛好新簽合約，「俱樂部願意認可我，我就要給予回報；一方面老婆也來了，比較沒有後顧之憂，他會幫忙我的飲食打理，就是比較專注在訓練上。」

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被問到今年是否是萬事具備一年？溫智豪說，「這肯定的，因為過去幾年都跟浩瑋一起，因為我是比較怕一個人的人，剛好這次老婆也來、合約到今年1月才有著落，就是覺得一切都走上正軌，現在就是好好訓練比賽，幫助球隊衝超。」不過並不算是這幾年來最巔峰的一年。

溫智豪提到，「也不是說這幾年最好，就是剛好有進球，這幾場位置比較突前，自己以前比較熟悉的，賽季初其實沒有那麼好，是到了進球之後開始自信心上比較有了。」不過在中甲踢進攻中場的他，回到國家隊則是改踢防守中場，「其實哪個位置都還好，都是中間的話比較得心應手。」

「在國家隊教練給我的指導，就是多為隊友輸送球，在後場組織向前這一塊。」溫智豪說，「國家隊有柏良、李茂、浩瑋這幾位射手，我就把我做好給他們創造機會就好，這兩場友誼賽也是世界盃資格賽前的練習賽，當然希望贏下比賽，也是給我們一些信心。」

▼溫智豪和女友結婚 。（圖／翻攝自溫智豪IG）

▲▼中華男足,溫智豪和女友結婚 。（圖／翻攝自溫智豪IG）

關鍵字： 中華男足
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